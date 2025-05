Povestea fascinantă a unui actor român care doarme într-un container și crește păsări în Tenerife! Acum se pregătește să înfrunte cele mai mari ispite la Tempting Fortune! ”Locuiesc undeva pe câmp, am o grădină și niște găini”

Actorul Florin Răduț, cunoscut și din aparițiile sale la „IUmor” și „Chefi la cuțite”, este un bărbat care nu se teme de provocări. După ce și-a câștigat publicul cu umorul său și cu abilitățile culinare, a făcut o alegere surprinzătoare: a renunțat la viața de oraș pentru a se retrage în pustietate, într-un container. Și nu oriunde, ci pe insula Tenerife! Aici, la granița dintre munte și mare, în mijlocul naturii, Florin își trăiește viața departe de agitația cotidiană, necunoscut și, totuși, mai împlinit ca niciodată. O nouă provocare îi va testa însă toate limitele!

Originar din Roșiori de Vede, Florin s-a mutat în Spania având visul unui viitor mai bun. A fost actor, dar și olimpic la matematică și a avut ocazia să urmeze nu mai puțin de 6 facultăți, dar a ales cibernetica. Cu toate acestea, succesul academic și carierele pe care le-a avut nu l-au făcut fericit.

Citește și: Văduva lui Victor Socaciu a pus-o pe jar cu ultimele declaraţii, iar acum… Marina Almășan îi dă fatala: „M-am săturat de tot felul de neica-nimeni care…”

A fost inclusiv model internațional, a lucrat în televiziune și a fost om de comunicare pentru cluburi renumite de pe litoralul spaniol. Într-un final, însă, a renunțat la toate pentru a trăi o viață simplă, alături de natură.

Recent a primit o nouă provocare de la viață! Va participa la ”Tempting Fortune România”, care promite să fie un reality show provocator.

”Imi aminesc ca puteam să mă uit la furnici cu orele…nu ma plictiseam”

În această luptă a s-a aruncat și Florin Răduț, fără echivoc! Cu o poveste de viață fascinantă și o energie care rupe tiparele, el va aduce în competiție o atitudine de neînfricat si de prieten al naturii. Alegerea de a trăi într-un container, între munte și mare, nu este o întâmplare. Iubirea lui pentru natură își are rădăcinile adânc înfipte în copilărie, în clipele petrecute alături de bunicul său.

„Cele mai frumoase amintiri sunt de când imi petreceam timpul cu bunicul meu, care purta tot timpul costum, indiferent de situatia in care se afla. Are rădăcini turcești și mânca mereu cu mana la masă cu trei picioare, pe camp. Mă lăsa să conduc calul. El se punea să doarmă în spatele cărutei și eu rămâneam singur, sa conduc calul, aveam 10 ani pe atunci si ma simțeam cel mai fericit copil din lume. Mă duceam cu tata la vie sau la câmp să muncească. Imi aminesc ca puteam să mă uit la furnici cu orele…nu ma plictiseam”., ne-a declarat el.

Aceasta fascinație pentru viața simplă l-a însoțit întreaga viață. Florin Răduț este originar din Roșiori de Vede, însă a ajuns în Spania pentru prima dată la vârsta de 17 ani.

Acum este nevoit să-și lase containerul în urmă și singurii săi ”prieteni”, câteva păsări pe care le crește cu drag, și să demonstreze că merită să câștige acest concurs care îi va testa alte limite.

„Este o competiție asemănătoare cu viața mea. Am decis de vreo 4 ani să ies din viața cotidiană pe care o aveam, din societate. Locuiesc undeva pe câmp, am o grădină și niște găini. Viața mea se desfășoară în mijlocul naturii, așa cum ce se întâmplă în acest show. A fost dorința mea cea mai mare să particip într-un show unde să pot pur și simplu trăi momente unice, asemănătoare cu viața mea de zi cu zi”, ne-a declarat Florin Răduț.

”Singura frică este că eu daca am bani, îi cheltuiesc”

Spune că pentru el, „Tempting Fortune România” nu este doar o bătălie pentru premiul de 300.000 de euro, ci o oportunitate de a arăta lumii că adevărata forță vine din echilibrul interior.

„Mie nu îmi este frică de nimic. Toți avem frici și din cauza asta nu ne dăm seama de puterea noastră, de puterea divină care este înăuntrul nostru. Eu am muncit să elimin toate fricile. Am reușit și mă simt binecuvântat că nu am nicio frică. Mă simt pentru această competiție. Singura frică este că eu daca am bani, îi cheltuiesc. Sper să nu cheltuiesc prea mult în această competiție ”, a adăugat el, cu zâmbetul pe buze, inainte de imbarcarea in marea aventura.

(Citește și: Nu s-a mulțumit doar cu domnişoarele de la masa lui şi… Paul Nicolau a “atacat” în vecinătate. Cum l-au lăsat fanele lui Pescobar pe Bogdan de la Ploieşti cu ochii-n soare)

Florin Răduț a reușit să își transforme viața într-un exemplu de autenticitate și auto-descoperire, iar acum, în competiția „Tempting Fortune România”, va pune la bătaie toate lecțiile învățate în cei 43 de ani de viață.

Emisiunea va putea fi urmarită, din 11 mai, în fiecare duminică, de la 21:00, ,şi lunea şi marţea, de la 20:00, la Kanal D.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.