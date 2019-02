Ea este ”îngerul” de la 112!

Voluntar în cadrul SMURD la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj din anul 2016, Anais Pomagă, o tânără în vârstă de 22 de ani, din Craiova, consideră că voluntariatul poate deveni un mod de viață. A învățat acest lucru de la tatăl său, angajat al ISU Dolj, alături de care a și pornit în acest domeniu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea ei plină de emoție. (VEZI ȘI: SUPER-POLIȚISTUL DE LA SLATINA)

„Cred că voluntariatul este mai mult decât o activitate pe care o faci cu program. Este un mod de viață. Faptul că în acest fel am ajuns să am experiență în domeniul acordării primului ajutor de urgentă, că îi pot ajuta pe oamenii care sunt în suferință mă face să-mi doresc să continui”, spune cu mare entuziasm tânăra. Aceasta îşi moşteneşte tatăl.

Cum s-a produs declicul

"Totul a pornit de la tatăl meu, care lucrează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj. Era în timpul liber și am plecat cu el, cu mașina, nici nu mai știu în ce direcție… Pe drum s-a petrecut, însă, un accident. Șoferul unui autoturism aflat în mișcare a suferit un stop cardio-respirator, după cum aveam să aflu mai târziu. Tatăl meu a oprit și a intervenit imediat, încercând să îi acorde primul ajutor medical calificat până la sosirea echipajelor de intervenţie. Mi-a cerut ajutorul, ca să scoatem bărbatul din mașină și pentru manevrele de resuscitare. Atunci am avut primul contact cu tot ceea ce înseamnă misiunea unui salvator și în clipele acele am înţeles ce înseamnă să poţi salva o viaţă", mai spune tânăra.

Acum vrea să urmeze și ea o carieră la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

“Sunt experiențe de neuitat, care te maturizează”

"După terminarea liceului, m-am axat pe voluntariat şi fac, în continuare, tot posibilul să salvez viaţa oamenilor care au nevoie de mine. Voluntariatul alături de paramedicii SMURD mi-a dat mai multă încredere în mine, şi, pe lângă cunoştinţele teoretice pe care le-am acumulat, practica alături de salvatori profesionişti, clipele de bucurie că poţi ajuta, dar şi dezamăgirea atunci când nu mai poţi face nimic, sunt experiențe de neuitat, care te maturizează", mai spune Anais.

“Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”

Într-o lume axată, în general, pe latura material, visurile profesionale alte tinerei sunt strâns legate de punerea în slujba semenilor.

"Să pot spune că fac parte din echipa ISU Dolj, să mă simt ca într-o mare familie, pentru că așa sunt ei acolo, cred că este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și așteptăm cu brațele deschise pe oricine vrea să întindă o mână de ajutor oamenilor care au nevoie", mai spune Anais.