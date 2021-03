Povestea impresionantă a ambulanțierului care a transportat o bolnavă în spate: „A făcut ceea ce puțină lume ar fi făcut...un gest eroic”

O angajată de la ambulanță a spus, pe Facebook, povestea unui dintre colegii ei de breaslă, care a transportat în spate, prin zăpadă, o pacintă care nu se putea deplasa.

Potrivit femeii, colegul ei are multe de pierdut dacă se cramponează în procedurile standard, care deseori nu sunt făcute pentru salvarea de vieți.

„Ne-am săturat de protocoale făcute de teoreticieni. Mereu am spus că vreau să vină cu noi pe tură ,,prea înalții” și să vadă realitatea din teren.

Lucrăm fără doctor, ture întregi la nivel de județ, dincolo de protocol e ceea ce știm, ce vedem, ce simțim. Mereu ne-am confruntat cu situații care nu sunt scrise în niciun protocol, dacă am reușit să ne salvăm, noi, salvatorii a fost ok, dar cu câte traume am rămas pe nimeni nu interesează.

Teorii de occident când noi suntem praf, noi, angajații. După infectarea cu covid stau la nebulizare o juma de ora în frig, plămânii mei deja sensibili suporta.

Oare cât? Asta asa ca o paranteză,,neimportantă” pentru protocoalele domniilor lor:

„Se numește Dumitru Ignat.

Este ambulanțier la Serviciul Public de Ambulanță Alba, Substația Câmpeni.

Ambulanța cu care s-a deplasat la caz nu a putut parcurge drumul acoperit cu noroi și zăpadă până la bolnava in vârstă cu insuficiență respiratorie și Tensiunea Arterială crescută

Asistenta mergea lângă el cu tubul de oxigen

În loc sa fie felicitat că a făcut tot ce era omenește posibil cărând 100 m bolnava în cârcă, a fost luat la întrebări fiindcă nu a respectat protocolul….adică să anunțe dispeceratul, să aștepte până venea echipajul SMURD Câmpeni.

Ei auziseră deja prin stație că mașina respectivă este in misiune și șansele să ajungă la ei în timp util ar fi fost foarte mici. Și au luat decizia pe loc.

A făcut ceea ce puțină lume ar fi făcut… un gest eroic, dovedind grijă și respect, dragoste pentru pacient și implicare cu orice risc.

Pacienta din Arieșeni a primit tratamentul la timp fiind în afara pericolul.

Medicul de urgență de la Ambulanța Albă afirmă ” mi se pare o chestiune care frizează absurdul ! Să respecți o hârtie și să nu vezi omul in suferință „

Numele acestui salvator trebuie cunoscut de toți. Sufletul și Omenia lui merită respectul nostru”, a scris femeia pe Facebook.

