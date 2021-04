Povestea impresionată mamei care a decis să păstreze un copil deși știa că se va naște fără picioare și o singură mână. VIDEO

Deși fusese sfătuită să facă avort, după ce o ecografie a scos la iveală faptul că bebelușul ei se va naște cu dizabilități fizice majore, o mamă din Marea Britanie a decis să îl păstreze și să îi ofere iubire.

Rosie Higgs se afla a treia sarcină când a aflat că fătul suferea de „sindromul de benzi amniotice” (cunoscut și sub numele de „sindromul de bride amniotice”.

Din cauza acestui sindrom, anumite părți ale corpului (în special membrele și degetele) riscau să rămână blocate în uter între benzile fibroase de la nivelul sacului amniotic.

Din această cauză, părțile corpului afectate nu se mai pot dezvolta normal și se poate ajunge la necesitatea de realizare a amputațiilor.

Chiar și după ce a aflat toate aceste informații, Rosie nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să nu avorteze.

„Nu am avut nicio îndoială să îl păstrez- indiferent de sfaturile pe care le-am primit…Când mi s-a spus că bebelușul meu va avea o singură mână- și nu va avea picioare-am fost îngrijorată și supărată”, a declarat Rosie, citată de DailyMail.

Experiența de viață a ajutat-o să face ce era corect

Faptul că lucrează ca asistentă la o școală pentru copii cu nevoi speciale a făcut-o pe Rosie să nu aibă niciun dubiu. „Eu și Peter am decis că Henry merita o șansă. Peter m-a susținut atât de mult și am luat fiecare decizie împreună.

Am știut că nu vom renunța la sarcină. Întrucât lucram în fiecare zi cu copii cu nevoi speciale, știam că Henry va fi bine. Pe perioada sarcinii am fost speriată. Am făcut ecografii la fiecare patru săptămâni…”.

Henry a venit pe lume prin cezariană

Henry, acum în vârstă de 11 luni, s-a născut în perioada de lockdown, prin cezariană: „A fost cumplit de trist să nu o am pe mama mea aproape, mai ales pentru că știam că Henry era într-o situație de mare risc.

Din fericire, asistentele au fost fantastice. Am fost atât de stresată pe parcursul sarcinii, iar când Henry s-a născut asistentele m-au întrebat dacă vreau să îl văd chiar atunci, întrucât eram foarte agitată.”

Rosie a ținut să precizeze că și-a iubit bebelușul născut fără picioare și cu o singură mână din prima clipă în care l-a ținut în brațe: „M-am îndrăgostit de îndată ce Peter mi-a pus băiețelul în brațe.”

Frații lui îi iubesc

Mai mult, cei doi frați ai lui Henry, Alice și Michael, sunt deja adevărați babysitteri, chiar dacă cel mic arată diferit. „Alice îl tratează ca pe propriul ei copil. Îl iubește atât de mult. Este a doua mamă pentru el. Fiul meu, Michael, suferă de autism, așa că nu îi dă atât de multă atenție precum Alice, dar amândoi îl iubesc”, relata Rosie pentru Mirror, citat de Qbebe.

Proaspăta mamă privește cu optimism spre viitorul lui Henry, considerându-și copilul perfect, în ciuda dizabilităților sale: „Știu că întotdeauna va fi un pic diferit, dar luăm lucrurile pas cu pas zi de zi și știu că va fi capabil să treacă peste toate. Nu are toate membrele, dar pentru mine este perfect.”