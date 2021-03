Povestea lui Jojo, cerșetorul român care a devenit erou în Franța

Ion-Nelu Gioroiu, cunoscut sub numele Jojo, a devenit erou în Franța pentru a doua oară în doar câteva luni.

Jojo locuiește în Nisa. Până nu demult, el stăatea pe străzi și cerșea. În toamna anului trecut, o furtună puternică a lovit Coasta de Azur, furtuna Alex. Mai mulți oameni și-au pierdut viața, iar altora le-au fost inundate casele.

Locuitorii s-au ajutat între ei și au strâns bani pentru cei aflați în nevoie. Jojo, din puținele sale economii, a donat la rândul său 150 de euro pentru sinistrați. Iar gestul său a fost răsplătit chiar de primarul orașului.

La câteva luni distanță, Jojo a făcut o altă faptă nobilă. Bărbatul a imobilizat un hoț care i-a furat telefonul unei femei. Astfel, a devenit de două ori erou în Franța. Luca Niculescu, ambasadorul României în Franța, a împărtășit povestea cu final fericit pe contul său de Facebook.

„Gestul e remarcat de cineva, ajunge in presa locala, primarul il apreciaza si ii ofera lui Jojo de lucru; agent de curatenie al orasului. Un final frumos…dar povestea continua: ieri dupa amiaza, Jojo vede ca un hot tocmai furase telefonul unei doamne, care era atenta la un bebelus de cateva luni. Nu ezita, fuge dupa hot, il prinde, si dupa o scurta incaierare, recupereaza telefonul. Il restituie doamnei si pleaca.

Dar cineva il recunoaste pe Jojo si azi avem din nou un articol in ziarul local. Iar revista presei se incheie optimist (cum nu se prea intampla des in aceasta perioada): Jojo, un erou discret, un super-erou, un om care nu are mai nimic, dar da totul celorlalti”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.