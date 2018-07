Până să împlinească 45 de ani, un renumit medic din Arad a tratat cu succes peste 100.000 de oameni cu probleme de vedere și și-a trecut în palmares circa 10.000 de intervenții chirurgicale, cu o rată de succes de 98-99%. (Oferta speciala playstation) Priceperea lui a făcut ca, zi de zi, zeci de oameni care au probleme cu vederea să îi ceară să le redea sănătatea ochilor. Laurențiu Andea lucrează în propria clinică, în care și-a investit toate economiile și pentru care a făcut credite la bănci. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea de succes a medicului, spusă chiar de el. (VEZI ȘI: PLĂTESC MII DE EURO CA SĂ ÎNVEŢE SĂ ZBOARE)

Pasionat de agricultură, vânătoare și medicină, tânărul medic arădean a făcut din meseria pe care o are un mod de viață. Laurențiu Andea își petrece multe ore pe zi în clinica pe care o conduce, operând și tratând mii de suferinzi anual.

A ajuns la 1.000 de operații pe an

„Adresabilitatea către noi este în jur de 7.000-8.000 de pacienți pe an, din care până în 700-800 de pacienți necesită și diverse intervenții chirurgicale, pe care noi le putem realiza cu mare succes aici, în clinică, deoarece dispunem de tehnologie, aparatură de ultima generație și experiența celor trei medici care lucrează; sunt eu și încă două colege, medici specialiști care lucrează aici, cu mine", spune Laurențiu Andea.

Împreună cu tinerele doctorițe din clinică, medicul arădean operează lunar peste 60 de oameni, cărora le redă vederea.

"Până la ora actuală am făcut în jur de 850 – 1.000 de operații pe an. Rata de reușită este foarte bună, peste standardul clasificat în cărțile de specialitate, undeva la 98-99%", adaugă medicul.

Și-a cheltuit toți bani pentru pasiunea lui

Laurențiu Andea a absolvit Facultatea de Medicină „Victor Babeș” din Timișoara, în 1998. După șase ani de rezidențiat, a început să lucreze ca medic specialist în diferite clinici, până când a reușit, investindu-și toate economiile sale și contractând mai multe credite bancare, să înființeze o clinică ultramodernă.

Într-o singură zi, când l-am filmat la muncă, renumitul medic oftalmolog din Arad a tratat chirurgical 13 pacienți. În ciuda cifrei, toți au avut noroc, pentru că au fost operați cu succes.

“Un caz destul de dificil, pentru că pacienta este cu diabet, cu cataractă matură, cu capsulă posterioară impregnată. O operație de acest gen, depinde de dificultatea cazului și a cataractei, durează între 10 și 15 minute…”, explică doctorul.

Noua generație, și mai expusă afecțiunilor grave ale ochiului

Specialistul atrage atenția că într-un orizont de timp nu prea îndepărtat tinerii, în special, vor suferi de afecțiuni grave ale ochilor direct proporțional cu timpul petrecut în fața calculatoarelor, tabletelor și telefoanelor mobile.

"Ne adresăm și copiilor, până la vârsta de 12-14 ani și urmărim viciile de refracție. A crescut foarte mult ponderea miopiei deoarece se știe foarte bine că, în ultimul timp, copiii, adolescenții și tinerii folosesc foarte mult telefoanele mobile, laptopurile și alte mijloace care necesită solicitarea și folosirea echipamentelor electronice, ceea ce necesită o suprasolicitare a funcției vizuale", avertizează medicul arădean.

În șapte ani, aproape două treimi din populație va fi mioapă

În plus, conform specialistului, care citează studii recente, în următorii șapte ani, peste 65% din populația lumii va suferi de miopie.

“La o recentă conferință de chirurgie refractivă s-a prezentat un studiu la nivel mondial prin care s-a estimat că, până în 2025, peste 65% din populație va suferi de miopie. Cauzele nu sunt foarte clare, dar se preconizează că folosirea acestor mijloace electronice solicită foarte mult funcția vizuală”, mai spune Laurențiu Andea.

Când nu “repară” ochi, medicul cultivă pământul și îngrijește un fond de vânătoare

Foarte cunoscut în vestul țării, doctorul care a tratat cu succes, până acum, peste 100.000 de oameni cu probleme de vedere, își programează pacienții pentru operații cu câteva săptămâni mai devreme.

Cu toate că își dedică majoritatea timpului tratării pacienților, doctorul din Arad se îngrijește și de un fond de vânătoare din zona orașului Ineu, iar de pe pământul pe care îl cultivă în zonă strânge cereale și fân pentru animalele sălbatice pe care le hrănește în special iarna, când mâncarea pentru căprioare sau mistreți este mai greu de găsit.

Laurențiu este căsătorit din 2003 cu Carmen, cei doi având împreună un copil, Mihai Alexandru, de 14 ani. Băiatul este elev în clasa a IX-a la cel mai renumit colegiu din oraș, Colegiul Național „Moise Nicoară”.