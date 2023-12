Povestea necunoscută a amantei lui Dines! S-a iubit înainte cu o femeie? + A devorat concursurile de Miss

CANCAN.RO a divulgat, în urmă cu puțin timp, cel mai bine păzit secret al miliardarului Daniel Dines. Cel mai bogat român a renunțat la orice prezență feminină din trecut și s-a concentrat pe actuala parteneră, Iuliana Doroftei. Manechinul îl va face tătic pe omul cu peste 10 miliarde de dolari, semn că a ales bine câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!”. Acestea sunt detalii deja cunoscute, însă haideți să vorbim și despre aspectele mai puțin evidente din viața fashionistei!

Șatena în vârstă de 25 de ani a frecventat cursurile Facultății de Jurnalism din București, semn că experiența în televiziune a impactat-o, dorindu-și să continue în același domeniu. Însă imediat după ce a pierdut finala “Bravo, ai stil! All Stars”, în 2018, amanta lui Daniel Dines a fost acaparată de un con de umbră. Nici cu viața sentimentală nu părea să o ducă prea bine cea care a pus mâna pe marele jackpot al miliardarului.

Iuliana Doroftei plângea la „Bravo, ai stil!”, ca să se disculpe că provine din mediul rural

Ironia sorții este că în mare parte a timpului Iuliana Doroftei izbucnea în lacrimi din senin, în momentul în care camerele erau ațintite asupra sa. Momentul de glorie a fost un episod „Bravo, ai stil!“, din anul 2017. Prezentă în fața juriului, din senin, viitoarea mămică a început să plângă, pe motiv că internauții ar fi acuzat-o că este de la țară. Mai mult, concurenta de la Kanal D nu percepea acest fapt ca fiind o problemă, ci un motiv de mândrie. Iată declarațiile sale din urmă cu șase ani:

„Merg în Dulcești, satul meu natal. Vreau să le transmit locuitorilor de acolo, că dacă ei au un vis, să îl urmeze, să aibă încredere în ei. Plâng pentru că este un subiect sensibil. Am fost atactă pe rețelele sociale cum că aș fi de la țară. Nu-mi este rușine de asta, sunt foarte mândră de tot ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de locul unde provin și chiar dacă vin de la țară nu este o rușine, provin dintr-o familie modestă și nu îmi e rușine să ascund asta. Am fost crescută doar de mamă, părinții sunt divorțați. Nu pot să zic că am avut o copilărie fericită sau că m-am chinuit!”

Însă chiar de atunci, șatena știa exact la ce aspiră, dorind să elimine din start eventualele repercusiuni ale pauperității trecutului. Și atunci, și acum, Iuliana Doroftei avea status „SINGLE” pe Facebook, chiar dacă pozele prezente pe social media ilustrau un alt adevăr. Actuala lui Dines era combinată cu un tânăr arătos, care o plimba prin locuri exclusiviste. E drept, nu se plimba cu avionul privat ca acum, dar nici nu își făcea poze la Dulcești protagonista noastră.

Relație bănuitoare cu o fotografă cunoscută din lumea mondenă

Imediat după despărțirea de tânărul prezentat în imaginea de mai sus, Iuliana Doroftei a început să se afișeze alături de cea care părea să îi fie o simplă prietenă. Cei ce se plimbă pe la evenimentele mondene o cunosc foarte bine pe ex-partenera câștigătoarei „Bravo, ai stil!”, pe numele său Cristina Nuță. Există credințe conform cărora cele două ar fi avut o relație mai mult decât platonică, date fiind ipostazele în care cele două se fotografiau de bunăvoie și nesilite de nimeni. Și nu s-a întâmplat o singură dată, ci timp de trei ani, așa cum o reliefează și cei de la ROMÂNIA TV!

Dar să revenim la cariera pe care s-a tot concentrat tânăra de 25 de ani. În 2018, anul cu cel mai mult „screen time” sau „timp petrecut pe micile ecrane”, vedeta de televiziune pierdea finala „Bravo, ai stil! All Stars” în fața Silviei Popescu:

“O felicit pe Silvia! Îi doresc multă fericire și liniște sufletească. Sper să folosească banii câștigați în scopuri onorabile. Sunt dezamagită și obosită. Am muncit foarte mult și mă așteptam la alt rezultat. Mă bucur însă când văd câți români mă susțin. Am primit zeci de mii de mesaje de la oameni care mă încurajează și îmi spun că am fost foarte bună, că am avut o evoluție lăudabilă. Tocmai pentru ei voi continua să fac foarte multe lucruri frumoase în domeniul acesta. «Bravo, ai stil!», a fost doar începutul” .

Începutul a rămas început în televiziune, dar iată că acum Iuliana Doroftei nu mai are nevoie de asemenea tertipuri pentru o viață bună. Va deveni mama copilului celui mai bogat român! Nu de alta, dar Iuliana Doroftei este expertă în a „îngropa” trecutul. Ca o paralelă, în 2018, din distribuția „Bravo, ai stil!” făcea parte și Răzvan Ciobanu. Acesta nu se mai află acum printre noi, cum nici soția lui Daniel Dines nu mai pare să se afle prea mult în peisajul vieții miliardarului!

