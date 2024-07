Povestea neștiută a lui Lorraine Baicu. Regele Mihai a mâncat sărmăluțe moldovenești făcute de ”Edith Piaf de România”

De peste trei decenii, Lorraine Baicu, renumită solistă de muzică de petrecere, a cucerit inimile francezilor nu doar cu vocea sa extraordinară, ci și cu preparatele delicioase pe care le gătește personal. Chiar și Regele Mihai a savurat sărmăluțele moldovenești preparate de ea. Supranumită „Edith Piaf de România”, Lorraine Baicu ascunde o dramă neștiută, pe care a ales recent să o dezvăluie în noua sa carte.

Lorraine Baicu, cunoscută solistă de muzică de petrecere, este căsătorită cu artistul Marian Baicu și este mamă a trei copii din căsătorii anterioare – doi băieți și o fiică. În cariera sa muzicală și în afaceri, Lorraine se bucură de succes, iar copiii ei o admiră cu dragoste și respect, dar puțini știu prin ce a trecut ea în trecut.

Citește și: ȘTEFAN FLOROAICA, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DESPRE VIAȚA PRIVATĂ. CU CE SE OCUPA ÎNAINTE SĂ JOACE ÎN SERIALUL „LIA” DE LA ANTENA 1: „AVEAM DATORII DE ZECI DE MII DE EURO”

Artista, Lorraine Baicu, cu o carieră de peste trei decenii în Franța, alături de soțul său, Marian Baicu, un renumit acordeonist român, împărtășește în premieră detalii emoționante despre viața sa tumultuoasă.

În cartea sa de debut, „Lorraine și capcanele destinului”, dezvăluie că a traversat provocări grele, inclusiv pierderea a două sarcini, dintre care una cu gemeni, și două divorțuri care au marcat profund parcursul ei. Cartea explorează și cum a început din nou viața în Franța, reconstruindu-și cariera și viața personală în ciuda obstacolelor neașteptate.

„Aveam 23 de ani și eram însărcinată în ultima lună. Fiind profesoară în acel an, veneam de la școală și ca să ajung acasă aveam o scurtătură pe undeva unde era o pădure și trebuia să trec prin pădurea aia. În trei ani de zile am trecut de foarte multe ori prin pădurea aia. Cum mergeam pe cărarea aia, în spatele meu am auzit un gâfâit, m-am uitat în spate și am văzut la picioare o broască cusută cu ață roșie. Făceam eu doi, trei pași, făcea și ea, mă opream eu, se oprea și ea. La un moment dat, mi s-a făcut frică și am început să alerg așa cum am fost eu gravidă, iar broasca după mine. Am zis o rugăciune și mi-am făcut cruce și m-am întors și nu mai era broasca.

Am ajuns acasă, iar în noaptea aia am născut. La câteva ore a venit medicul să-mi spună că a murit copilul. Pentru mine a fost o legătură broasca cu evenimentul care a urmat”, a dezvăluit Lorraine Baicu în mediul online.