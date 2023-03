Povestea neștiută! Detalii despre marea împăcare dintre Andreea Antonescu și Andreea Bălan, dar și despre reuniune André

Andreea Bălan și Andreea Antonescu făceau ravagii cu trupa André în urmă cu ceva ani. Însă, chiar în culmea succesului trupa s-a destrămat, iar cele două artiste au luat-o pe drumuri separate, chiar s-au și cerat. Împăcare acestora a avut loc ani mai târziu, la fel și reuniune trupei André. Andreea Antonescu a dat din casă și a povestit cum s-au întâmplat toate.

După destrămarea trupei André, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au luat-o pe drumuri separate. Prima a plecat în America, iar cea de-a doua și-a început cariera solo. Cele două artiste au ținut legătura un timp, iar apoi s-au certat. Acestea nu și-au mai vorbit ani de zile, până când Andreea Antonescu s-a întors din America.

Momentul a coincis cu o etapă foarte dificilă din viața Andreei Bălan. La cea de-a doua naștere, artista a fost la un pas de moarte, iar când Andreea Antonescu a auzit asta a uitat de tot și a mers la spital să îi fie alături colegei sale, astfel având loc marea împăcare.

„Mă întorsesem în țară și am aflat că Andreea urmează să nască. Am aflat și de nefericitul moment, cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Nu am stat pe gânduri, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la terapie intensivă. Nu mi s-a permis să merg la ea în salon, dar mi s-a permis să merg acolo pe etaj, unde am lăsat un buchet de flori.

Repet, noi nu mai vorbisem de câțiva ani și am senzația că eram și certate, că de asta nu vorbisem, dar nu mai știu motivul. Atunci am realizat că… A fost pentru prima oară în viața mea când dincolo de orgoliu aș fi putut pierde un om foarte important, care n-ar fi avut habar cât de mult înseamnă pentru mine. Exact ca povestea cu tatăl meu”, a declarat Andreea Antonescu, în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulcă.

Reuniunea André

De la acest episod nu a mai fost mult până când cele două au decis să reunească trupa André. Surprinzător acest lucru s-a întâmplat chiar în aceeași zi. După ce și-a revenit, Andreea Bălan a sunat-o pe colega sa și i-a spus că își dorește să refacă André.

Andreea Antonescu a fost surprinsă de propunerea blondine, însă a acceptat pe loc crezând că este vorba doar de o idee pasageră. Dar Andreea Bălanu nu s-a lăsat și a pus lucrurile pe picioare, iar în scurt timp cele două au urcat, din nou, împreună pe scenă.

„După câteva ore (n.r. de la vizita la spital) primesc un telefon de la Andreea Bălan și mi-a zis: Auzi tu ai fost la spital la mine? Zic: da, ești bine? Îmi zice: Da, să refacem André. Era 21:30 seara și îi spun dar nu vrei tu să vorbim mâine dimineață. Că vorba aceea era să mori acum câteva ore. Adică, poate ai avea alte lucruri pe care ai vrea să mi le zici.

Și ea îmi spune: Nu, nu. Noi trebuie să refacem André. I-am zis ce vrei tu, cum să nu. Și am zis da, bine, refacem André și asta a fost”, a mai povestit Andreea Antonescu.

