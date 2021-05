Povestea tristă a Simonei, o tânără de 20 de ani care vrea să-și cunoască mama: „Am fost adoptată de o familie americană minunată”

Mulți copii ajung, din păcate, să crească alături de familii adoptive, care îi preiau din centre de plasament și care încearcă pe cât posibil să le ofere o viață frumoasă și privată de lipsuri. Simona Nicolae are 20 de ani și își dorește foarte mult să-și cunoască mama biologică.

Simona Nicolae este o tânără de 20 de ani, care a crescut într-o familie americană, după ce a fost adoptată. Deși nu i-a lipsit nimic și părinții ei adoptivi s-au străduit să-i ofere totul, golul rămas în sufletul Simonei nu a fost niciodată umplut cu nimic.

Vrea să știe adevărul de la mama sa

Pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, acolo unde sute de copii își caută părinții biologici, Simona a împărtășit și ea povestea ei. Tânăra de 20 de ani vrea doar să o cunoască pe mama ei și să-i explice aceasta ce s-a întâmplat și de ce a ajuns ea să fie dată spre adopție.

„Numele meu românesc a fost NICOLAE SIMONA, născută pe 2 Februarie 2001 la BUCUREȘTI. Sunt în căutarea mamei și-a întregii mele familii biologice. Am foarte puține informații, dar acestea sper să fie suficient în a-mi găsi rădăcinile românești. Numele mamei mele era NICOLAE VIORICA. Am fost adoptată pe 18 Decembrie 2003 de o familie americană minunată, foarte iubitoare și înțelegătoare. Deși am avut o copilărie foarte frumoasă și nu mi-a lipsit niciodată nimic, întotdeauna am simțit lipsa familiei pe care o caut. Nu știu cum arată mama mea, dar bănuiesc că seamănă foarte mult cu mine.

Sunt nerăbdătoare să-i văd chipul, să știu cine este, cum este și să îmi spună ce s-a întâmplat în trecut.