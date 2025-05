Povestea tristă de viață a lui Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025: ”Am mâncat pâine mucegăită cu muștar”

Puțini știu ce poveste tristă de viață are Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025! Tânărul a oferit detalii despre copilăria pe care a avut-o și a recunoscut că nu i-a fost ușor!

Claudiu Gherguț, „cuțitul de aur” al lui chef Orlando Zaharia din echipa mov, a reușit să îi impresioneze pe jurați și să câștige sezonul 15 al competiției Chefi la cuțite, fiind desemnat marele învingător al show-ului. În plus față de premiul de 30.000 de euro, tânărul a primit oportunitatea de a efectua un stagiu la un restaurant italian distins cu o stea Michelin.

La doar 30 de ani, tânărul bucătar a acumulat experiență valoroasă în străinătate, lucrând în Italia, Franța și Elveția, unde ocupă acum poziția de Sous Chef într-un restaurant cu o stea Michelin. În timpul audițiilor, talentul său a fost atât de evident încât toți cei patru jurați i-au oferit câte un cuțit de aur, o recunoaștere care i-a garantat accesul în competiție. Alegerea sa a fost să meargă alături de chef Orlando Zaharia, cu care a ajuns până în finală și a câștigat.

„Aș vrea să ajut copiii care aveau problemele pe care le-am avut eu când eram mic. Să-i ajut prin bucătărie să devină cineva și să uite de problemele de acasă, să aibă un viitor mai bun decât cum am trăit eu când eram mic. Îmi aduc aminte când eram acasă și mama era deja plecată în Italia. În perioada aceea nu aveam foarte mult de mâncare. Singurele lucruri care erau în frigider erau un pic de muștar și o pâine feliată și un pic mucegăită. Aveam niște ceapă, sare, a fost singurul lucru pe care l-am mâncat în ziua aceea. A fost atât de marcant încât acum, câteodată, ca să-mi aduc aminte de unde am venit, mai ales când mă întorc în România, prima chestie pe care o mănânc e o felie de pâine cu muștar și ceapă”, a povestit el la audiții.

Deși a ajuns departe în carieră, povestea lui Claudiu Gherguț nu a fost lipsită de dificultăți. Originar din Brașov, el a părăsit România la vârsta de 11 ani și nu a lucrat niciodată ca bucătar în țară. Copilăria i-a fost marcată de lipsa părinților. Tatăl său a avut probleme cu alcoolul și s-a stins din viață, iar mama lui este stabilită în Italia.

„Am fost întotdeauna singur, mama a rămas în Italia. Copilăria mea a fost frumoasă și grea. În familie nu era ușor acasă, cu finanțele, certuri, părinții nu se înțelegeau. Tata îi plăcea să stea mai mult pe afară, avea probleme cu alcoolul, regret că nu am avut o relație apropiată cu el, că nu a fost acolo când eu aveam nevoie de el. Îmi este greu să vorbesc despre acest moment, consider că nu am trecut încă peste el, dar asta este. Tatăl meu a decedat când eram mic, aveam 14 ani. Partea bună a fost că am regăsit o nouă familie cu unchii mei și cu verișoarele mele. Într-un fel s-a schimbat viața mea pentru că ei au avut grijă de mine. De câte ori mă întorc în Italia mă duc la ei în Italia, și la mama. Eu acum nu mai am o casă fixă, peste tot e acasă, și în Elveția, și în Italia”, a mai povestit tânărul câștigător „Chefi la cuțite”.