Povestea uluitoare a lui Richie, bărbatul care a făcut totul pentru a arăta ca un clovn. El vrea acum să devină pastor

Richie (37 de ani) a devenit celebru datorită faptului că a apelat la tatuaje și la mai multe proceduri chirurgicale pentru a arăta ca un clovn. Înfățișarea sa ciudată a contribuit și la succesul în afaceri. Americanul este de meserie frizer, ajungând să aibă drept clienți vedete de renume internațional. Richie este gata însă de o nouă provocare în viață, el dorindu-și acum să devină pastor.

Richie este un frizer extravagant din Statele Unite ale Americii care a devenit celebru datorită felului în care arată. Mai exact, el și-a tatuat întreaga față și a făcut câteva operații pentru a arăta ca un clovn. În plus, el și-a vopsit părul în roșu și poartă haine care se potrivesc perfect înfățișării sale.

Richie, frizerul care arată ca un clovn, vrea să devină pastor

Richie The Barber, așa cum este cunoscut de toată lumea, a fost fascinat de clovni încă din copilărie. Totul a început după ce bunicul său l-a dus la un circ, unde un clovn i-a arătat cum să facă jonglerii. După ce a început să exerseze tot mai mult jongleriile de circ, el a început să-și picteze fața cu fardurile mamei sale, din dorința de a arăta ca un clovn. Pe când era adolescent, Richie și-a dat seama că dorința sa cea mai mare este să fie un clovn adevărat.

„Bunicul meu m-a dus la un circ, unde am întâlnit un clovn care mi-a arătat cum să jonglez. Acel clovn m-a inspirat atât de mult încât am început să exersez și eu să jonglez. Apoi am început să-mi pictez fața cu fardurile mamei. Mi-am ascuns interesul pentru clovni mulți ani, până când, în sfârșit, mi-am dat seama că vreau să fiu un clovn adevărat pentru totdeauna”, a povestit Richie.

Astfel, la vârsta de 17 ani și-a făcut primul tatuaj pe braț. De atunci, el a început să-și facă tot mai multe, pentru a-și atinge în final scopul. Astfel, la șase ani distanță de la primul tatuaj, Richie a ajuns să-și extindă desenele și pe față. Ulterior, și-a făcut și două implanturi în sprâncene, pentru a da veridicitate personajului care dorea să devină în final.

„Apoi am luat-o razna, revenind în fiecare săptămână pentru a-mi face un alt tatuaj. Mi-am cheltuit salariile pe tatuaje. Am început cu un trandafir mic pe obraz… Deja mă hotărâsem să fiu clovn, așa că mi-am făcut nas de clovn. Apoi mi-am tatuat zâmbetul. Mi-am ales albastrul pentru fața pentru că este culoarea mea preferată. Mi-am făcut și implanturile de sprâncene”, a spus Richie.

În ciuda faptului că multă lume îl judecă pentru aspectul său, Richie nu este deloc deranjat de acest lucru. Mai mult, el se simte împlinit cu noul său aspect fizic.

„Alegerile pe care le-am făcut în viață au fost întotdeauna dictate de ceea ce îmi aduce fericirea și nu mi-a păsat de judecățile altora. În timp ce mulți sunt intrigați de persoana mea, eu îmi port cu mândrie identitatea de clovn”, a mai spus Richie.

Richie a avut o frizerie la Hollywood, unde, de-a lungul timpului, a tuns multe vedete internaționale. Din cauza pandemiei de Covid-19, el a fost nevoit să-și închidă salonul și s-a întors în Orange County, unde locuiește împreună cu familia. Între timp a devenit speaker motivațional, încercând astfel să-i ajute pe oameni să-şi urmeze visele, indiferent cât de excentrice ar părea acestea la prima vedere. Recent, Richie a fost plecat într-o călătorie spirituală, care l-a ajutat să-şi descopere o nouă vocaţie, și anume aceea de pastor. Acum, el urmează cursurile specifice pentru a deveni un slujitor al lui Dumnezeu.

