Georgel Armeanu, din comuna Gârceni, județul Vaslui, s-a certat rău cu iubita lui, iar aceasta a părăsit locuința, luându-și cu ea cei doi copii. Uluitor este motivul care a dus la rupture: o partidă de sex oral!

Bărbatul se întorsese din Italia, unde muncise la cules măsline și portocale, iar concubine l-a recompensat cu o partidă de sex oral. Bărbatului, care era sub influența băuturilor alcoolice, nu i-a convenit, a doua zi, cee ace făcuse femeia. Și s-a ajuns la o ceartă monstru.

„Opt ani am muncit în străinătate, la cules de măsline și portocale. În luna februarie m-am întors acasă. Recunosc că am venit beat, pentru că băusem două sticle de whisky înainte să iau avionul. Cum am ajuns acasă, am făcut o baie, apoi m-am întins pe pat. Numai ce am văzut-o că se urcă pe mine, apoi se lasă în jos. Nu mi-a venit să cred. Eu auzisem ceva ceva și înainte, îmi dădeau telefon oamenii din sat că femeia mea nu-i lasă în pace. Nu i-am crezut până când am văzut cu ochii mei ce-i trece prin cap. A doua zi, când m-am dezmeticit i-am zis că dacă mai încearcă să facă așa ceva, eu nu mai stau cu ea la masă. Nu am acceptat, iar ea a luat copiii și a plecat. Am doi copii cu ea, un băiețel de șase ani și o fetiță de trei ani, pe care nu mă mai lasă să îi văd”, a declarat bărbatul, pentru vremeanoua.ro.

Șeful de post îl acuză pe bărbat

Șeful de post din comuna Gârceni a precizat faptul că femeia s-a despărțit de bărbatul cu care a trăit șapte ani din cauză că era violent cu ea, nicidecum pentru că i-ar fi refuzat avansurile sexuale deocheate.

„Între cei doi au avut loc mai multe altercații și conflicte verbale, însă fără plângeri depuse la poliție. Din ce am înțeles, femeia a plecat de acasă pentru că a fost bătută și înjurată și nicidecum pentru cele reclamate de concubinul ei. Și pe mine m-a acuzat că aș avea o relație cu ea, doar pentru că am numărul ei înregistrat în telefonul meu. Eu, ca polițist în comuna Gârceni, am zeci de numere de telefoane salvate, e și firesc să țin legătura cu oamenii din sate”, a spus șeful de post.