O cheamă Natalia, are 14 ani și de câteva ori mai multe cupe. Nu la dans, desen, muzică sau altă activitate considerată potrivită pentru un copil de această vârstă, ci într-un domeniu dominat de bărbați: raliuri. vă prezintă povestea ei extraordinară.

Natalia Iocsak este copilul-minune al pilotajului feminin din România, care confirmă calitățile de șoferită cu fiecare competiție pe care și-o trece în palmares, fiind foarte puține concursurile de la care se întoarce cu mâna goală.

În cinci ani s-a împrietenit cu volanul cât alții într-o viață

„Într-o zi normală sunt fată obișnuită, am prietene, fac și alte sporturi, cum ar fi handbalul, dar la tati nu îi place, că risc să mă lovesc și să nu pot concura la raliuri. La 9 ani, exact de ziua mea, am urcat prima dată la volan. M-a dus tati pe poligon și a zis să urc în mașină. Așa a început totul. Nu am ajuns la pedale, mi-a pus tati ceva la spate ca să ajung la pedale, că am fost foarte micuță”, povestește Natalia, cu zâmbetul pe buze.

De la nouă ani și până acum, la 14 ani pe care i-a împlinit, Natalia s-a împrietenit cu volanul și pedalele mai bine decât au făcut-o alții în zeci de ani de când au dobândit permisul de conducere. La cea mai recentă competiție automobilistică din Satu Mare, „Raliul Doamnelor" Natalia a fost invitată pentru a face demonstrații pe traseu și demonstrații de drift, ea fiind în afara regulamentului de participare, pentru că nu avea permis de conducere.

Suținută de tată și de frate

„Nu îmi e frică să concurez, indiferent câtă experiență au la volan restul concurentelor. Am avut o dată, la un concurs la Satu Mare, o concurentă de 16 ani și una de 25 de ani, care era și polițiștă, dar nu m-a speriat că sunt mai mari ca mine. La Rally Sprint în Satu Mare am luat trei titluri de campioană, la Time Attack am luat unul, acum doi ani și la slalom în paralel am luat tot unul. Am început să concurez și în afara țării în ultima perioadă”, mai afirmă tânăra pilot.

Cel care i-a insuflat dragostea pentru condus și în special pentru condusul sportiv, pe circuit, este tatăl ei, care a fost la rândul său pilot, la fel cum a fost și fratele mai mare al Nataliei. Acum, cei doi bărbați de lângă ea se ocupă de tot ce înseamnă pregătirea mașinii, pentru ca fata să aibă toate condițiile pentru a se prezenta la concurs.

S-a dat cu mașina peste cap

„Toată lumea care a văzut-o la volan a zis că este foarte bună și are talent pentru așa ceva. Pentru a o susține pe ea am decis ca eu și băiatul să renunțăm la curse, ca să ne permitem să o susținem pe ea să fie prezentă în cât de multe locuri posibil. Acum un an a început să participe la campionatul european, acolo unde costurile sunt deja altele, merg undeva la 1.000 de euro la o prezență la o etapă”, afirmă Ioan, tatăl Nataliei.

Cursele Nataliei nu au fost lipsite de emoții, având un episod când s-a dat cu mașina peste cap și i-a ținut pe toți cei de pe margine cu sufletul la gură. Tânăra a ieșit fără zgârietură, dar experiența a fost una pe care nu o va uita prea curând.

Emoțiile de la start

„Am foarte multe emoții la fiecare start, nu ar trebui să am, dar nu pot să scap de ele. Sunt foarte atentă, mai ales la start contează cel mai mult. Trebuie să ne uităm în oglinzi să nu dăm unul de altul. Când m-am rostogolit, în Ungaria, nu m-am speriat, încă am râs, m-am încurajat singură, am zis: Bravo Natalia, nu-i nimic, deci nu m-am speriat”, mai povestește Natalia.

Fiecare reprezentație a Nataliei, mai ales atunci când face drifturi și turează motorul la maximum se încheie cu ropote de aplauze din partea celor care o privesc, care o consideră o eroină, pentru că sunt puțini chiar și bărbații care pot reuși ceea ce face ea, la doar 14 ani.