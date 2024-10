Povestea viciosului care a primit adeverință de la preot să poată bea ”doar” un litru de bere pe zi. Nevasta l-a amenințat cu divorțul! Ce s-a întâmplat la 5 ani de la jurământul din biserică

În urmă cu cinci ani, un preot dintr-o comună mureșeană a devenit faimos pe internet după ce a eliberat o adeverință inedită unui enoriaș. Acesta din urmă a jurat să își limiteze consumul de alcool la un litru de bere pe zi. Deși inițiativa starețului nu a fost privită cu ochi buni de superiorii săi, acesta a ținut să ne împărtășească impactul pozitiv pe care acel jurământ parafat l-a avut asupra vieții bărbatului, care se afla pe punctul de a-și distruge căsnicia din cauza băuturii.

Într-o zi memorabilă de decembrie, în 2019, un enoriaș din Tășnad (Mureș) a pășit în lăcașul sfânt al Bisericii Ortodoxe cu o hotărâre de neclintit: să renunțe ”parțial” la băutură! Cu inima plină de speranță și cu privirile curioase ale comunității ațintite asupra lui, a jurat solemn că nu va mai bea decât un litru de bere pe zi. Preotul Marian Crainic, impresionat de promisiunea sa, a decis să marcheze momentul cu un gest neașteptat.

A jurat că va bea ”doar” un litru de bere pe zi

Astfel, a eliberat o adeverință oficială, perfect înregistrată, cu număr, parafă și semnătură, ca un adevărat certificat de mântuire. În timp ce gestul a stârnit zâmbete și chiar glume, se pare că enoriașul că a luat lucrurile în serios.

La cinci ani de la semnarea acelui ”jurământ solemn”, CANCAN l-a găsit pe părintele Marian Crainic, acum pensionar, care ne-a dezvăluit cât de eficient a fost angajamentul luat de enoriașul care se lupta cu viciul alcoolului.

”Avea vreo 40 de ani și probleme cu alcoolul, era și în prag de divorț. Prin acea adeverință am încurajat dorința lui, apoi m-am rugat pentru el timp de mai multe zile. L-am întâlnit recent pe drum și l-am întrebat ce relație mai are cu băutura și mi-a spus că e bine, reușește să se abțină, ceea ce m-a bucurat”, a delarat Marian Crainic.

”Menirea mea era să îi fac să se simtă bine”

Și-a mai amintit, de asemenea, că acela nu a fost singurul caz în care oamenii din comunitatea lui au dat cu subsemnatul in biserică și și-au luat astfel de angajamente.

”Veneau oameni cu tot felul de probleme, și pe mine mă uimeau, doar de frica lui Dumnezeu știau. Unii, săracii, beau câte jumătate de palincă zilnic. Alții erau în prag de divorț, am am avut și școlari care nu se puteau regăsi. Menirea mea era să îi fac să se simtă bine și toată viața am avut o mare calitate: răbdarea. Episcopia nu a văzut cu bani acest demers, însă nu era vorba de ce scria în Scriptură, că nu trebuie să juri pe nimic, jurământul oamenilor era doar o dorință disperată”, ne-a mai mărturisit preotul.

