Pozele cu Laura Cosoi complet dezbrăcată, la loc de cinste în casa blondei: „Nu îmi e jenă de…” + Ce le va spune fiicelor sale

Laura Cosoi este mamă a trei fetițe și poate constitui unul dintre simbolurile feminității din showbizul autohton. Drept mărturie stau pictorialele vedetei cu un succes răsunător în rândul masculilor. Prima apariție în Playboy a Laurei Cosoi datează din anul 2006, iar soția lui Cosmin Curticăpean se declară mândră de această realizare. Atât de mândră că urmează să înrămeze pictorialele ce o au drept protagonistă, dezvăluie aceasta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Fosta protagonistă a serialului „La bloc” susține că și-ar dori ca cele trei fetițe să îi urmeze calea în materie de perpetuare a frumuseții, așa cum Laura Cosoi o făcea cu propria mamă. Vedeta oferă și alte sfaturi de parenting aplicat, în același interviu amplu, unde îi învață pe cititori să își îmbrățișeze trecutul cu asumare.

Laura Cosoi, despre creșterea celor trei fetițe: „Mi-aș dori să mă vadă și ele pe mine cum o vedeam eu pe mama!”

CANCAN.RO: Cum reziști cu trei copii, Laura?



Laura Cosoi: Nu e ca și cum îți dau acum ție trei copii, de vârste diferite, să te ocupi de ei. A fost o pregătire, sarcină, naștere, alăptat, te obișnuiești cu nesomnul încă din sarcină, adică nu e chiar așa că te ia prin surprindere.

CANCAN.RO: Care a fost motivația voastră, într-o lume în care nu prea se mai fac copii?

Laura Cosoi: Pe vremuri cred că nu aveau încotro, că nu erau atât de multe metode de contracepție. Acum e o alegere în ceea ce ne privește, noi ne-am dorit o familie frumoasă, mare, și ne-a ieșit. Așa că sănătoși să fie, că de crescut vor crește cu siguranță.

CANCAN.RO: Având fetițe acasă, tu fiind o femeie frumoasă, o să le înveți să mizeze pe acest atu sau o să le dezvolți în alte direcții astfel încât acesta să fie doar un bonus?

Laura Cosoi: Vor alege, cu siguranță, ce li se potrivește. Însă feminitatea trebuie să fie un exemplu pentru ele, să te vadă, așa cum eu o urmăream pe mama mea în ritualul de înfrumusețare pe care îl făcea acasă.

Așa mi-aș dori să mă vadă și ele pe mine cum o vedeam eu pe mama, să poată să se raporteze la naturalețe, la firesc, la sport, la o energie bună. În rest oricum vor face ce vor vrea ele, adică nu poți să controlezi.

Laura Cosoi își îmbrățișează trecutul și îl prezintă cu mândrie: „Inteționez să înrămez toate coperțile pe care le-am făcut!”

CANCAN.RO: Nu ți-e un pic teamă că s-ar putea să le scapi din mână la un moment dat?

Laura Cosoi: Ba da, dar cred că trebuie să te raportezi corect la toate schimbările astea. Și consider că o familie foarte unită, mă refer aici nu doar ca părinți în raport cu cei mici, ci și ca femeie-bărbat, cuplu, cred că bate orice anturaj. Adică o familie unită bate anturajul. Dacă vor simți să facă ceva, se vor întoarce apoi acasă.

CANCAN.RO: Ce se va întâmpla când fetițele vor mai crește și vor vedea pictorialele pe care le-ai făcut?

Laura Cosoi: Sunt foarte mândră, nu ai înțeles. Sunt atât de mândră că acum inteționez să înrămez toate coperțile pe care le-am făcut, inclusiv cea despre care vorbești tu.

Nu e un subiect tabu pentru mine, eu mi-am dorit foarte mult acel pictorial, a ieșit foarte bine, sunt foarte mândră de ce-am făcut, n-aș da timpul înapoi să schimb absolut nimic.

Nu am niciun fel de regret. Și acum nu știu dacă le-aș repeta, că nu mai e momentul. Dar în viață e fain să faci lucruri pe care să ți le asumi, să ai încredere în tine, să îți dea încredere dacă nu ai. Și sunt OK, deci nu cred că am vreun regret. Nu mă jenez absolut deloc.



