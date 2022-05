Ce probleme a întâmpinat Laura Cosoi în cea de-a treia sarcină: ”A fost un haos total de când am rămas însărcinată”

Laura Cosoi, în vârstă de 40 de ani, a vorbit recent despre problemele pe care le-a avut în timpul sarcinii, dar și ce a mâncat pentru a-și menține silueta. Actrița a menționat că din clipa în care a rămas însărcinată, a fost foarte agitată și că a fost un haos total. Află ce s-a întâmplat, de fapt.

Laura Cosoi a oferit un interviu recent în care a povestit despre toată perioada celei de-a treia sarcini. Actrița este de părere că în timpul în care ea a fost și încă este însărcinată se simte în forma desăvârșită de femeie. Mai mult, vedeta a mărturisit că kilogramele în plus nu o fac mai puțin dorită.

Cu ce momente dificile s-a confruntat Laura Cosoi în ultima sarcină

Blondina a declarat că nu a reușit deloc să facă sport în cea de-a treia sarcină. Mai mult, a spus că nici pe vremea când era însărcinată cu fetița ei, Rita, nu a prea putut face sport, dar atunci reușise foarte puțin să depună efort.

”E foarte important să mergi pe instinct și să ajungi să îți cunoști foarte bine organismul, să-l asculți până la urmă, e foarte important să te hidratezi, să faci sport, dacă poți. Eu n-am putut să fac sport, cel puțin în sarcina asta, absolut deloc. La Rita să spunem că am făcut mai mult, dar nu am putut, însă apreciez femeile care pot să facă asta. Pe mine faptul că am făcut sport de performanță sunt convinsă că m-a ajutat foarte mult. Corpul e făcut să se transforme și trebuie să te accepți, să te obișnuiești cu aceste transformări și să le primești așa, cu brațele deschise, să înțelegi motivul pentru care se întâmplă”, a mărturisit Laura, în cadrul interviului.

Laura Cosoi: ”A fost un haos total de când am rămas însărcinată”

Actrița a spus că încă din momentul în care a rămas gravidă a fost foarte agitată. Deși mai are puțin până va naște, Laura încă merge la spectacolele de teatru.

”Eu când am rămas însărcinată acum, mă gândeam cum o să stau eu în ultimele trei luni pe canapea și o să mă uit la seriale, copiii o să meargă la creșă și la grădiniță și o să fiu liniștită. Nici gând! A fost un haos total de când am rămas însărcinată. Până la final va fi așa, pentru că nu s-au liniștit încă apele. Nici nu fac ceva ce nu aș putea să fac, adică nu trag de mine și mă obosesc în mod special. Într-adevăr, joc în mai multe spectacole, pe care le joc de ceva timp, motiv pentru care a fost destul de simplu. Adică au fost niște spectacole ușor de abordat”, a mai declarat Laura Cosoi.

Ce mănâncă Laura Cosoi pentru a se menține în timpul sarcinii

Laura Cosoi a mai mărturisit că nu ține niciun fel de regim, ba chiar mănâncă foarte multe dulciuri. Nu se abține de la niciun fel de mâncare, însă, ea crede că a ajutat-o mult să arate bine la corp și faptul că a făcut sport de performanță când era mai tânără.

”Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie. Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze”, a mai spus Laura Cosoi, pentru Viva.

