Premieră în istoria Survivor! Andreea Tonciu se întoarce după ce a fost eliminată?! “Trebuie să le facem pe plac telespectatorilor”

Andreea Tonciu nu exclude o revenire la Survivor, deși a fost eliminată și, în plus, nu s-a înțeles bine cu mulți dintre concurenți. Fosta asistentă TV este ferm convinsă că publicul a apreciat-o pentru modul în care s-a prezentat la show și consideră că telespectatorii ar merita să se bucure, și pe viitor, de prezența ei.

O revenire a Andreei Tonciu ar reprezenta, clar, o premieră în istoria Survivor. Invitată în cadrul emisiunii “La Măruță”, bruneta a făcut noi declarații despre experiența trăită în Republica Dominicană, mărturisind că a rămas cu un gust amar, în special din cauza faptului că mulți dintre concurenți ar avea “suflete rele și reci”. Însă, chiar și în aceste condiții, ex-asistenta TV este tentată să se întoarcă la filmări.

“Normal că aveam ce să caut la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor, că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băga”, a spus Andreea Tonciu, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

Andreea Tonciu, despre colegii de la Survivor

Totodată, Andreea Tonciu a vorbit despre colegii de la Survivor, pe unii criticându-i dur. Pe CRBL l-a numit depresiv, iar pe Emil Renghe l-a acuzat că are aere de vedetă. Nici TJ Miles nu a scăpat de furia brunetei.

“Nu știam cine este acest băiat, știu că vrea să apară la TV cu orice preț, a vrut o relație cu Xonia, apoi cu Otilia, apoi cu Laura! Ți se pare normal ca Xonia să se urce călare pe TJ Miles?”, a spus Andreea Tonciu.

