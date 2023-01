Premieră în România! Motivul incredibil pentru care un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare

Indecența l-a costat scump pe un bărbat din Suceava. Pentru prima oară în România, un individ a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu executare pentru o astfel de manifestare. În trecut, făptașul a mai fost condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol.

Viorel Lupu este numele celui care n-a putut să își țină mâinile acasă. Individul este un bărbat din județul Neamț, în vârstă de 46 de ani. Pe data de 28 iunie 2021, inculpatul a abordat un grup de femei pe stradă, și „și-a găsit nașul” atunci când a plesnit posteriorul Ninei Smart, o activistă care promovează educarea fetelor și a femeilor peste tot în lume. Ea nu a putut să treacă cu vederea peste incidentul cu pricina și a înștiințat autoritățile.

„Lupu Viorel a venit în dreptul lor și după ce a făcut niște comentarii cu privire la grup, s-a auzit un sunet ca o pocnitură, o palmă, persoana vătămată Smart Nina menționând că inculpatul a lovit-o peste partea stângă a posteriorului”, se arată în hotărârea pronunțată de Judecătoria Suceava, potrivit Observator News.

„Inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată peste zona dorsală cu un gest extrem de violent, iar apoi a intrat într-o sală de jocuri din apropiere, râzând. Toate cele patru femei care au asistat la gest s-au arătat indignate, șocate, bulversate de gestul inculpatului”, se mai precizează în aceeași hotărâre.

Viorel Lupu nu s-a prezentat la proces și a primit o pedeapsă considerabilă

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni: loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Deși și-a recunoscut vinovăția, Viorel Lupu nu s-a mai prezentat în fața instanței de judecată, în ciuda faptului că fusese citat legal. Astfel, s-a ales cu o condamnare la 10 luni de închisoare, pe care judecătorul de caz a considerat că inculpatul trebuie să o execute în regim de detenție.

„Cu privire la gravitatea infracțiunii, instanța reține că inculpatul a procedat la lovirea persoanei vătămate cu propria forţă fizică, creându-se o stare de pericol cu privire la integritatea fizică a persoanei vătămate. În concret, rezultatul material produs nu este unul extrem de grav din punct de vedere fizic, însă circumstanțele săvârșirii faptei și zona vizată de agresor sunt aspectele care imprimă faptei un caracter grav. Referitor la persoana inculpatului, acesta are 46 ani, a fost anterior condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol, are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deși a fost legal citat. În raport de cele de mai sus, instanța apreciază ca fiind necesară aplicarea unor pedepse cu închisoarea”, a afirmat magistratul de la Judecătoria Suceava.

Despăgubirile usturătoare cerute de Nina Smart

Închisoarea nu este singura pedeapsă pe care Viorel Lupu a primit-o. Victima actului său de hărțuire, Nina Smart, a cerut despăgubiri morale de 10.000 de lei și daune civile în valoare de 1.000 de lei. Instanța a admis doar parțial cerințele activistei.

„Instanța apreciază că suma de 7.500 de lei este potrivită pentru acoperirea prejudiciilor morale cauzate prin atingerea adusă integrității fizice și psihice prin fapta inculpatului, sens în care instanța va admite în parte acțiunea civilă și îl va obliga pe inculpat la suportarea acestei sume. Instanța va respinge restul pretențiilor civile, ca neîntemeiate”, a precizat judecătorul.

Cu toate că nu se va alege în totalitate cu suma pe care o ceruse inițial, Nina Smart a transmis un mesaj, prin care le îndeamnă pe femei să-și apere drepturile.

„Mă bucur că experiența neplăcută care m-a afectat fizic, emoțional și psihic a fost încadrată la hărțuire stradală și sancționată penal, conform legii. Umilința suferită în urma violenței și atitudinea inițială a persoanei care a preluat reclamația pe care am făcut-o la poliție m-au afectat multă vreme. Sper ca acest proces să inspire încredere fetelor și femeilor care se vor confrunta cu hărțuire stradală, să transmită un mesaj clar de netoleranță a violenței de orice fel în Suceava. Sper ca hotărârea favorabilă dată de judecător, care a fost o femeie, câștigată de o avocată, să încurajeze lumea să nu accepte hărțuirea drept comportament normal. Avem pretenția ca adolescenții și bărbații care trec cu vederea efectul hărțuirii stradale să înțeleagă faptul că nu e corect și politicos un astfel de comportament și că e chiar dureros să-l suporți. Serviciile sociale trebuie și ele dezvoltate să îngrijească persoanele care au comportament agresiv din cauza unei boli, pentru care nu există posibilitatea să se vindece și prezintă pericol”, a fost mesajul transmis de Nina Smart, conform Monitorul de Suceava.

