Premiile Oscar 2019. Mahershala Ali, cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din „Green Book”, la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, informează Mediafax.

Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar şi, totodată, acesta a fost al doilea trofeu câştigat de actorul Mahershala Ali, după cel primit pentru rolul din „Moonlight”, în 2017.

La Gala Premiilor Oscar 2019, pentru acelaşi premiu au mai concurat Richard E. Grant („Can You Ever Forgive Me?”), Sam Elliott („A Star Is Born”), Sam Rockwell („Vice”), Adam Driver („BlacKkKlansman”).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost atribuit lui Sam Rockwell, pentru interpretarea din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Premiile Oscar 2019. Biografie Mahershala Ali

Mahershala Ali descoperă comedia la universitate și începe să joace pe scenă pentru California Shakespeare Festival timp de un sezon. După ce își obține diploma în artele dramatice, se orientează înspre televiziune și joacă în primul sezon din serialul Crossing Jordan, unde îl interpretează pe doctorul Trey Sanders.

După câteva apariții în The Haunted, 2002, CSI: Crime Scene Investigation, The Handler, joacă în unicul sezon din Threat Matrix. În anul 2004 devine unul din cei The 4400, un rol pe care îl va avea până în 2007.

Se orienteză spre marele ecran și obține un rol secundar în filmul lui David Fincher – The Curious Case of Benjamin Button. După ce joacă într-un episod din serialul Lie to me și altul din Law & Order: Special Victims Unit, apare în 2010 în filmul Predators.

Din 2012 apare în filme precum – Supremacy, The Hunger Games: Mockingjay – Part 1, The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, Kicks, Free State of Jones în 2016 și Moonlight.

