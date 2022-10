Premiile Radar de Media 2022: Adrian Artene, directorul editorial al trustului Gândul, a câștigat premiul special pentru cel mai bun editorial din presa scrisă

Radar de Media a premiat performanțele din anul 2022 ale mai multor jurnaliști. Printre câștigătorii celor 17 categorii votați de public și ai categoriilor speciale acordate de Comisia de Atestare a Calității, Performanței și Excelenței sunt directorul editorial al trustului Gândul, Adrian Artene, prezentatorii și realizatorii de televiziune Dan Negru și Denise Rifai.

Gala Radar de Media din 2022, ajunsă la a zecea ediție, a premiat cel mai bun reality show TV, cea mai bună emisiune de televiziune, cea mai bună emisiune de reportaje, anchete sau investigații, cea mai bună emisiune informativă, cea mai bună producție radio, cel mai bun podcast, cel mai bun influencer, dar și cea mai populară vedetă, melodia anului, artistul anului și cel mai bun serial TV.

Adrian Artene: ”Presa scrisă s-a refugiat în online”

Jurnalistul Adrian Artene a câștigat premiul special pentru cel mai bun editorial din presa scrisă. El a mărturisit că a debutat în acest domeniul în anul 1997. Mai mult, directorul editorial al trustului Gândul Media Network a vorbit și despre faptul că presa scrisă ”s-a refugiat” în mediul online.

”Este un premiu cu adevărat special, cu atât mai mult cu cât este, cred, singurul premiu atribuit presei scrise, la această gală aniversară. Este un premiu pe care l-au obținut, prin intermediul meu, toți cei care refuză să se îndrepte către televiziune, către acest miraj al televiziunii, și rămân la presa scrisă.

Chiar le mărturiseam, pe scenă, faptul că mă îngrijorează acest premiu, în ideea în care este un premiu atribuit, de regulă, celor care au încărunțit în presă, decanilor de vârstă din breaslă. Mă îngrijorează pentru că eu consider că sunt la început. Sunt în primii 25 de ani de presă, s-a întâmplat să debutez în 1997 și consider că de aici încolo începe cariera mea în presa scrisă.

De altfel, spuneam că am văzut atâta lumină, am găsit atâta bucurie și am găsit figuri cunoscute din lumea televiziunii, premiate toate, care au urcat pe scenă. Lumea televiziunii este o lume multicoloră, dar presa scrisă, pentru cei care poate că nu au descoperit-o așa și își imaginează că este o presă gri, este o presă anostă, este și ea, într-adevăr, o presă vivantă, prin cuvintele care se aștern pe hârtie. Generic numind hârtie, pentru că astăzi le așternem pe laptop, pe tastaturi, pe internet.

Presa scrisă s-a refugiat în online, dar un online care o îndrăgește din ce în ce mai mult, pentru că, dacă în urmă cu 10 ani, de pildă – anul în care s-au născut aceste premii -, online-ul era o construcție firavă, acum online-ul chiar este determinant și este parte din fenomenul mass-media în România.

Să încercăm să ne amintim ce reprezenta televiziunea acum 10 ani, ce reprezintă astăzi, ce reprezenta online-ul în raport cu televiziunea și ce reprezintă astăzi. Cumva, raportul s-a echilibrat, dacă atunci, în urmă cu un deceniu, era total dezechilibrat, în defavoarea online-ului și în favoarea televiziunii”, a declarat Adrian Artene, directorul editorial al trustului de presă Gândul.

Adrian Artene și-a creat propriul său podcast

În anul 2022, jurnalistul a început și un alt proiect interesant: podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

”Este Altceva pentru că am gândit să fie altceva. L-am construit ca atare și îți mărturisesc faptul că îmi este cumva greu, e dificil să păstrezi regulile jocului pe care ți le-ai impus din capul locului. De ce am să spun chestia asta? Pentru că există o tentație de a intra în dialog cu invitați facili, de a intra în dialog cu invitați ultra populari, în dialog cu invitați care poate au puține de spus, dar care sunt foarte zgomotoși.

ALTCEVA se îndreaptă către invitații care au ceva de spus și este și o provocare foarte mare, pentru că se îndreaptă către invitații care, de regulă, au refuzat să spună și au o timiditate în a se exprima în mod public. E provocarea mea și să mă țină Dumnezeu sănătos să o pot duce la final și să nu mă dezic de ideile de la început”, a mai spus Adrian Artene.

Dan Negru: ”Aducerea online-ului în tv a adus pagube de milioane de euro”

Prezentatorul de televiziune Dan Negru a spus că premiul pe care l-a primit îl onorează, iar astfel de momente îi reamintesc că au mulți ani pe care i-a petrecut la emisiuni.

Mai mult, Dan Negru susține că mediul online a aduse mari pagube în televiziune.

“Mi-a spus cineva că aș fi făcut vreo 25 de ani de emisiuni. Nu îmi amintesc, eu cred că de abia acum începe totul”, a declarat Dan Negru

Jurnalistul consideră că televiziunea încă își caută locul, iar românii sunt singurii care încearcă să îmbine online-ul cu televiziunea.

“Aducerea online-ului în tv a adus pagube de milioane de euro în televiziuni mari din România, n-a funcționat. N-a funcționat niciunde în lume. Noi, românii, suntem singurii care încercăm să facem hibrid-ul ăsta. Noi, care n-am prins golden age-ul televiziunii”, a mai spus Dan Negru.

Denise Rifai, despre emisiunea ”40 de întrebări”

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii ”40 de întrebări”, de la Kanal D, spune că premiul primit pentru ”Cea mai bună emisiune TV” vine și cu responsabilități. Jurnalista a vorbit și despre dificultățile pe care le întâlnește zi de zi, atunci când filmează interviurile pe care le ia vedetelor din România.

“Este foarte sensibil să primești viața fiecărui om în parte și să treci prin ea, să scoți ceea ce e mai bun din viața fiecărui invitat în parte, e o chestiune sofisticată”, susține Denise Rifai.

Emisiunea pe care o prezintă este pentru Denise Rifai cea mai bună variantă ca jurnalist. După mai mulți ani de experiență ca reporter, ca jurnalist economic, a realizat mai multe emisiuni de profil și emisiuni politice.

“Eu am fost pregătită să fac emisiunea aceasta (…) A fost un drum cu foarte multe emoții și este un drum cu foarte multă muncă, este un drum cu foarte multe surprize”, a mai spus Denise Rifai.

Premiile Radar de Media a aniversat, în 2022, 10 ani de ediții live.

