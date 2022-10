Dan Negru, destăinuiri de familie. Care e relația cu copiii lui și cum percep ei meseria pe care el o are: „Nu ne-am construit relația pe celebritatea lui tati”

Dan Negru are toate motivele să fie un bărbat mândru. Cu o carieră de succes și cu o familie frumoasă, pe care se poate baza mereu, vedeta TV se poate considera împlinit pe toate planurile. Dar, cum stau lucrurile, în ceea ce privește relația pe care o are cu copiii lui și cum le-a influențat celebritatea, pe care o are „tati”, în integrarea lor în societate, vedeți în articolul de mai jos.

Dan Negru (51 de ani) este unul dintre cei mai apreciați și de succes prezentatori TV din România. Are o carieră de peste 20 de ani în televiziune, a reușit să țină publicul cu sufletul la gură de fiecare dată, în orice provocare la care a fost „supus” și a stat mereu în topul audiențelor.

A realizat ani la rând revelioane ce înregistrau „scoruri” record, motiv pentru care a și fost numit „Regele Audiențelor”. Notorietatea pe care a câștigat-o de-a lungul timpului se datorează muncii constante și pasiunii pentru televiziune. Multă lume îl admiră și îl stimează, pentru seriozitatea sa și, pentru ceea ce livrează publicului român.

Și asta nu este tot! Pe lângă o carieră de succes, Dan Negru are și o soție frumoasă, pe nume Codruța (41 de ani), care i-a dăruit doi copii, pe Dara (12 ani) și Bogdan (10 ani).

Recent, vedeta TV a vorbit despre relația pe care o are cu copiii săi și cum și-a pus amprenta celebritatea, în ceea ce privește viața de familie și integrarea copiilor în societate.

Ce a spus Dan Negru despre relația cu copiii lui

Într-un interviu recent, prezentatorul emisiunilor „Jocul Cuvintelor” și „Tu urmezi”, de la Kanal D, a declarat că, „celebritatea” nu are loc în familia acestuia și nu și-a expus prea mult copiii în lumina reflectoarelor.

„Nu ne-am construit relația pe celebritatea lui tati. Nu au fost în platourile mele de TV decât de vreo două ori. Ne păstrăm o viață liniștită, departe de meseria lui tati, care e expusă și agresivă uneori. Câteodată vin la mine, acasă, diferiți colegi care apar, adeseori, la TV, dar copiii mei n-au reacții de fani sau de bucurie. Celebritatea nu are loc în familie”, a declarat Dan Negru, pentru Viva.

Dan Negru, despre posibilitatea ca Dara și Bogdan să studieze în străinătate

Acum, Dan Negru și soția lui, Codruța se gândesc serios la viitorul copiilor lor și iau în calcul ca aceștia să studieze în străinătate.

„Soția mea mai cochetează în discuții cu posibilitatea asta, dar decizia va fi a lor. Eu nu cred că străinătatea îți poate aduce liniștea deplină, poate doar pe cea financiară, dar nu banii sunt întotdeauna răspunsul în viață. Asta îi învățăm pe copii. Dar hotărârea va fi a lor”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată anterior.