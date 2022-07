Patruzeci și șase de hectare de teren l-au despărțit pe Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, de o combinație cu un șeic arab din Dubai care tot ce știa despre România e că se învecinează cu Basarabia Saudită și că e singura țară cu deschidere la Marea Alba-Neagră. În realitate – dar șeicul nu avea de unde să știe asta –, România mai are deschidere și la Marea Manelediterană.

Alin Nica a încercat marea cu degetul. Degetul – probabil, cel mijlociu – nici măcar nu era al lui, ci al unui om de afaceri român pe nume Cristian Birlic, stabilit de o bună perioadă în Dubai. Birlic a fost intermediarul între președintele Consiliului Județean Timiș și Anyian Kutty, proprietarul Clarion Shipping Services LLC, pentru realizarea unui hub logistic la Aeroportul Internațional Timișoara. Afacerea a căzut pentru simplul motiv că hectarele pe care s-ar fi construit terminalul cargo sunt în proprietatea Ministerului Transporturilor, care minister nu este, deocamdată, în proprietatea Consiliului Județean Timiș. Așa încât logic că a picat, că nu ai cum să vrei să dai cuiva dreptul să facă ceva pe un teren care nu e al tău. 🙄🤦‍♂️

Personajele implicate în această tentativă eșuată de afacere sînt de un pitoresc nebun

Alin Nica a intrat în politică cu cîteva luni înainte de a se naște, vorba vine. La 23 de ani era deja primar al unei comune din Timiș. În calitate de primar penelist, și-a folosit toată priceperea și toată dăruirea pentru a participa la show-uri de succes precum „Chefi la cuțite“ sau Eurovision (2009, cu melodia Don’t Leave). Probabil că Ludovic Orban – celălalt caraghios meloman, fostul chitarist-șef al PNL, a fost foarte mândru de performanțele de gurist ale primarului Alin Nica. Din octombrie 2020, Nica este președintele Consiliului Județean Timiș. Comic pentru judet, shit happens.

În urmă cu aproximativ zece luni, Alin Nica și-a tras un nou director de cabinet, în persoana lui Iosif Nicoară, fost șef la Poliția de Frontieră Timiș, al cărui nume apare într-un dosar cu șpăgile din vămile din vestul țării. Cei doi sînt atît de apropiați, încît funcționează mai degrabă ca un cuplu. Așa ai zice și zic mulți prin Timișoara. Responsabil cu vocea este Nica, fost participant la Eurovision, în timp ce Nicoară îi asigură spatele de cîte ori are ocazia. 😬🤪

Cristian Birlic și-a făcut apariția în viața cuplului Nica-Nicoară în calitate de posibil intermediar de afaceri transcontinentale, pe axa Timișoara-Dubai. Nicoară a fost responsabil pentru atragerea lui Birlic în combinație, căci, în general, foștii polițiști se înțeleg perfect cu interlopii. Cei doi, Nicoară și Birlic, au avut lungi conversații pe Whatsapp, deși ar fi putut discuta și pe Tinder.

Dedicații pentru Birlic de la Florin Salam și Tzancă Uraganu

Există o înregistrare video cu Florin Salam de gât cu Cristian Birlic, și Salam, cu charisma bine cunoscută, spune: „Cine-i cel mai fericit? Este Cristian Birlic!“. Dar și soția lui Florin Salam a fost cea mai fericită când, la un moment dat, a primit cadou de la Birlic un Mercedes S. Mă rog, așa a apărut, nu au stat așa lucrurile, vrăjeli de social media, tot Regele a băgat mâna-n buzunar, că așa-i mersul.

Există o înregistrare video și cu Tzancă Uraganu, care și el are numai cuvinte de laudă la adresa lui Birlic. Zice Tzancă: „Pentru fratele meu, pentru Birlic, cu mesajul și melodia care-i place lui și se potrivește cel mai mult: “ Birlic evident e mândru nevoie mare, are o privire suficientă, dar are și de ce, că fraierii lui se impresionează tocmai cu video-stouri d-astea.

S-au dus la Dubai boi, s-au întors vaci

E adevărat că Birlic nu e deloc genul care se etalează, sanchi. El nu se etalează „decât“ cu cîte un Rolls Royce continuu pe Insta și doar cu vreo blondă de talia Vicăi Blochina, cu care a aterizat la un moment dat la Marriott, unde s-au închis într-o cameră ca să-i arate colecția lui de timbre cu camile. Aici am avea niște mențiuni de făcut și anume că nu e un mod elegant de a proceda cu o femeie la vârsta ei, dar na, Birlic fiind filatelist…știe el mai bine.

Ca orice cocalar internațional care are (aparent) mai mulți bani decît neuroni, Birlic se afișează cu orice interlop care îi iese în calea vieții. Așa se face că în portofoliul personal al lui Birlic apare inclusiv o poză cu Rami Iskandarani, fiul lui Zaher, mega celebrul traficant de țigări, și cu Ioan Naslău, fostul director de la Piețe SA și fost consilier personal al lui Nicolae Robu, condamnat definitiv într-un dosar în care a fost acuzat de șantaj și de alte matrapazlâcuri pentru care în România se ia cel mult cu suspendare.

Așadar, acesta este omul pe care cuplul Nicoară și Nica l-au ales să intermedieze afacerea între Consiliul Județean Timiș și șeicul arab pentru construirea unui terminal cargo pe Aeroportul Timișoara. La sfîrșitul lunii martie a acestui an, cei trei crai de la Răsărit – Nica, Nicoară și Birlic – s-au dus la Dubai în speranța că arabii pot construi un terminal cargo pe o fundație de aer, căci terenul de 46 de hectare lipsea. Șeicul arab a oprit rapid discuția când a înțeles cum stă treaba. Nica, Nicoară și Birlic s-au dus la Dubai boi și s-au întors vaci. Evident ca ne-am făcut de râs, dar așa e când tembelii ajung la butoane.

