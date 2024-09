Prețul polițelor RCA explodează din octombrie! Motivul pentru care șoferii din București vor plăti cu câteva sute de lei mai mult

Vești proaste pentru șoferii români! Prețul polițelor RCA va crește începând din luna octombrie anul acesta. Se va simți o diferență la buzunar, față de costurile RCA-urilor din ianuarie. Mai nou, românii plătesc asigurarea la mașină în funcție de vârsta lor, anul în care a fost fabricat autoturismul, motorul acestuia, dar și localitatea unde este înscris autovehiculul. Pentru că, în funcție de oraș, există tarife mai mari sau mai mici. În București, prețul acestora a crescut considerabil. Care ar fi motivul?

Un șofer de 35 de ani, care are un autoturism din 2016, cu un motor cu capacitatea de 1685 cmc, a plătit pentru poliță în luna ianuarie suma de 3152 lei. Din octombrie 2024, prețul aceleiași polițe va fi de 3465 de lei.

Pentru polițele RCA nu mai contează acum vârstei persoanei. Într-adevăr, dacă proprietarul autoturismului are sub 30 de ani atunci scoate din buzunar mai mulți bani. Dacă șoferul are, spre exemplu 51 de ani, și deține o mașină din 2007, cu capacitatea de 998 cmc, prețul poliței va fi din octombrie 1205 de lei.

Tarife RCA, mai mari în București

La sfârșitul lunii iulie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) publica noile tarife de referință pentru RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente. Astfel, tarifele RCA se anunță a fi mai mari în București cu 40% față de alte orașe.