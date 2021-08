Prețurile au explodat în România! Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de vită!

Valul de scumpiri din ultimele luni a ajuns la nivel record! Inflaţia a ajuns la 5%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar prețurile au explodat!

În primele luni ale anului, România a exportat cea mai mare cantitate de carne de vită, dar și animale vii, din ultima decadă. Însă, în România, carnea de vită este, de la zi la zi, mai scumpă și, mare parte, din alte țări.

George lucrează ca bucătar și de 8 ani gătește exclusiv carne de vită. ”Au început, în decursul anilor, oamenii să cunoască vita, să treacă de la bălțata românească, care, știm cu toții, când mama o fierbea cinci ore, pe când la angus nu ai nevoie de mult timp”, spune George Manole, chef bucătar.

Însă, prețurile sunt uriașe! Un T-bone de vită angus costă 140 de lei kilogramul, iar un antricot 167 de lei. Cu 20-30 de lei mai mult față de anii trecuți, relatează stirileprotv.ro.

În același timp și fermierii au început să crească rase de carne aduse din alte țări. Așa se face că în prima jumătate a anului 2021, conform datelor furnizate de Instititul de Statistică, am avut un vârf la export în privința cărnii de vită. Din ianuarie până în mai, anul acesta, am exportat peste 30.000 de tone, animale vii și carne procesată. Am vândut și carne congelată, însă puțin, 400 de tone. Pe de altă parte, am cumpărat de la alții peste 4.000 de tone.

Care sunt produsele la care s-au înregistrat cele mai mari creșteri de preț anul acesta

Anul acesta, cel mai mult a crescut preţul uleiului, cu 18%, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Peştele, de asemenea, s-a scumpit cu aproape 6%, brânză cu 5% şi aproape la fel de mult s-a scumpit şi pâinea. Carnea, pe de altă parte, a avut o creştere mai mică de preţ, faţă de vara anului trecut, cu 2,6%.

La categoria mărfuri nealimentare sunt creşteri şi mai mari de preţuri – scumpirile la energie din iulie se văd şi în statistică – energia electrică, de pildă, costa mai mult cu 25%, gazele cu 20%, iar carburanţii au un preţ mai mare cu 13% faţă de anul trecut, când se ieftiniseră din cauza pandemiei.

