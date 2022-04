Previziunea lui Bill Gates despre pandemie. Ce avertisment a făcut încă din 2015

Bill Gates a vorbit la conferința TED 2022 despre pandemie. Printre alte lucruri, acesta a făcut referire la discursul său din 2015, în care a avertizat că o pandemie se arată la orizont, iar omenirea nu este pregătită.

Bill Gates a dezvăluit recent faptul că speră că actuala criză COVID-19 ne va face să acordăm mai multă atenție sfatului său despre cum să prevenim o altă pandemie care ar putea să provoace ravagii similare în societate.

„Când am fost pe această scenă în 2015, am fost unul dintre mulți oameni care au spus că nu suntem pregătiți și că trebuie să ne pregătim. Nu am făcut-o”, a spus Gates.

„Discursul a fost, de fapt, urmărit de o mulțime de oameni, dar 90% din vizualizări au fost după ce a fost prea târziu”.

În discuția din 2015, Bill Gates a spus că lumea „nu este pregătită pentru următoarea epidemie”, iar virusurile prezintă „cel mai mare risc de catastrofă globală”, în comparație cu alte amenințări la adresa umanității.

La acel moment Gates a publicat un videoclip al prezentării sale pe YouTube care a strâns până acum peste 36 de milioane de vizualizări.

De asemenea, în cadrul discuției, Bill Gates a spus că țările bogate ar trebui să se unească pentru a implementa sisteme care ar ajuta la prevenirea următoarei pandemii. În acelaşi timp, acesta a spus că liderii mondiali au luat mai puține măsuri decât se aștepta.

„Până acum, acțiunea a fost mai puțin decât m-aș fi așteptat. Aș fi uimit dacă nu mergem mai departe cu ceva destul de aproape de ceea ce propun”, a mai spus Gates.