Prezentatoare TV, gravidă la 2 ani după ce a învins o boală nemiloasă. Primele imagini cu burtica ei

Bucurie mare în mass-media românească! O celebră prezentatoare TV este însărcinată, la doar doi ani după ce a învins lupta nemiloasă cu cancerul. Jurnalista a postat primele fotografii cu burtica de gravidă. Iată despre cine este vorba!

Luciana Indre de la Prima TV a anunțat că este însărcinată, la doi ani după ce a învins cancerul, și a distribuit primele fotografii cu burtica de gravidă. Prezentatoarea TV și soțul ei, Octavian, sunt extrem de fericiți, anticipând cu bucurie extinderea familiei în câteva luni. În acest an, cei doi au organizat și nunta lor, la scurt timp după cununia civilă, evenimentul fiind unul impresionant!

Jurnalista trăiește acum cea mai fericită perioadă din viața ei. Ea este gazda emisiunii „Sănătate cu stil” de la Prima TV și se pregătește să devină mamă pentru prima dată. În acest an, cu doar câteva săptămâni în urmă, ea a purtat rochia de mireasă la o nuntă de vis, strălucind alături de soțul ei, Octavian.

Luciana Indre este însărcinată pentru prima oară

Prezentatoarea TV Luciana Indre a făcut anunțul așteptat pe Instagram, publicând mai multe fotografii cu ea și soțul ei, în care se vede burtica de gravidă. Ea a menționat că se simte binecuvântată de Dumnezeu pentru acest dar, la doi ani de la vindecarea ei de cancer.

„Iulie 2024. Au trecut doi ani de când am primit vestea ca m-am vindecat. Doi ani in care am primit atât de multe binecuvântări de la viață, însă cea mai mare va sosi in curând, aceea de a fi mamă”, a fost mesajul postat de Luciana Indre, pe rețelele de socializare.