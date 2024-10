Prezentatoarea TV din România care a învins cancerul a născut! Vedeta are un băiat de nota 10

Este bucurie mare în familia Lucianei Indre, vedeta Prima TV. După perioada teribilă în care s-a luptat cu o boală grea, luptă din care a ieșit învingătoare, prezentatoarea TV a devenit mămică pentru prima dată. Zilele trecute, Luciana Indre a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor. Acum, vedeta este în al nouălea cer și a dezvăluit ce nume va purta micuțul său.

În anul 2021, Luciana Indre a fost diagnosticată cu cancer mamar. De atunci aceasta a suferit o operație de dublă mastectomie, iar după un tratament intensiv, un an mai târziu, a reușit să învingă cancerul. La puțin timp după ce boala a intrat în remisie, vedeta Prima TV l-a cunoscut pe Octavian, cel care i-a devenit soț anul trecut. Acum, cei doi formează o familie fericită, care s-a mărit cu încă un membru.

(CITEȘTE ȘI: Luciana Indre a vorbit, pentru prima dată, despre lupta împotriva cancerului: ,,Am găsit un Dumnezeu altfel decât cel pe care îl aveam”)

În urmă cu doar câteva zile, Luciana Indre a devenit mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume un băiețel, care a primit nota 10 din partea medicilor. Mama și fiul au ajuns deja acasă, iar primele nopți alături de micuț nu au fost unele prea ușoare.

Luciana Indre a năcut prin cezariană, iar totul a decurs conform planului. În sala de nașteri, alături de vedeta Prima TV a stat și soțul său, care a susținut-o și a fost în al nouălea cer atunci când și-a văzut fiul.

„Avem o săptămână de când suntem acasă alături de bebe Rafael Ioan și am început să ne acomodăm. Primele nopți au fost mai grele până i-am învățat programul, ne trezeam și eu și soțul meu, dar acum deja ne-am obișnuit. Avem norocul că e foarte cuminte! Ne bucurăm de fiecare moment și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat așa o minune. E cel mai frumos sentiment, oricât ți se spune nu ai cum să înțelegi decât atunci când îți vezi copilul și îl ții în brațe.

Am născut prin cezariană la o clinică privată unde m-am simțit în siguranță. Am avut alături ambele doamne doctor care mi-au monitorizat sarcina și soțul meu m-a asistat la naștere. Încă mă recuperez, am grijă și abia aștept să încep sportul”, a declarat Luciana Indre, potrivit click.ro.