Florin Busuioc a suferit, marţi seară, un infarct urmat de mai multe stopuri cardiace, după un spectacol pe care l-a susținut la Craiova, pe scena Filarmonicii Oltenia. La fața locului a fost chemat un echipaj SMURD, care l-a resuscitat pe actor minute bune, după care l-a transportat la spitalul din oraș. (Cum câștigi bani rapid) Acum, după, ce a fost adus în Capitală, prezentatorul știrilor meteo de la PRO TV este ”izolat” la Secția de Terapie Intensivă. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră națională, imagini cu salonul în care se află celebrul actor. (CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU, ”PRIZONIERĂ” ÎN CHINA LA UN CONCURS DE MISS)

Ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Craiova, Florin Busuioc a fost operat de medicii Paul Traşcă și Eugen Ţieranu, ultimul fiind rezident. Vedetei PRO TV i s-a montat un stent. Ulterior, s-a luat decizia ca actorul să fie transportat la București, cu un elicopter SMURD.(Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Aeronava a aterizat miercuri după-amiază în Capitală, la Detașamentul de Pompieri Morarilor, iar Busu a fost internat la Institutul „C.C. Iliescu”, din cadrul Spitalului Fundeni. (NU RATA, AICI: CANCAN.RO E ”REGELE SITE-URILOR” DIN ROMÂNIA!)

”Accesul strict interzis”

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă primele imagini cu salonul în care se află celebrul prezentator al știrilor meteo de la PRO TV. În spatele unor uși albe pe care stă scris cu litere mari: ”Accesul strict interzis”, se află rezerva în care este tratată vedeta PRO TV.(Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Florin Busuioc se află, în prezent, în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Fundeni, acolo unde medici de top se asigură că este tratat așa cum trebuie. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU BRIGITTE EX-NĂSTASE & LOGODNICUL DUPĂ CE S-AU CUNUNAT RELIGIOS!)

Salvat de medicii chemați de acasă

Informații incredibile au ieșit la iveală în cazul lui Florin Busuioc, în urma infarctului pe care l-a suferit. Eugen Ţieranu, unul dintre cei doi medici care au intrat de urgență în sala de operații ca să îi salveze viața actorului, este rezident, iar despre el s-a spus că va rămâne şomer pentru că nu sunt locuri în spital.

Imediat ce a ajuns la spital, artistul a fost băgat în sala de operații, unde a fost operat de doi doctori tineri, Eugen Ţieranu şi Paul Traşcă, chemați de acasă după ce şeful secţiei de Cardiologie de la Craiova nu a răspuns la telefon atunci când a fost căutat pentru a interveni de urgenţă.(CITEȘTE ȘI: POVESTEA INCREDIBILĂ A PROPRIETAREI LAMBORGHINI-ULUI CARE S-A FĂCUT SCRUM ÎN BUCUREȘTI)

Primul dintre medici se află la finalul rezidenţiatului. În vârstă de 30 de ani, Țieranu a acceptat să intre în sala de operații împreună cu colegul său, medicul Paul Trașcă. Intervenția a durat 10 minute și nu s-au înregistrat probleme. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!)

Florin Busuioc a debutat în televiziune în 1996

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, din judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Deși visul de a deveni actor l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010 a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.(CITEȘTE ȘI: A FOST DEVOALATĂ MANEVRA DNA ÎN CAZUL TĂRICEANU)

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

