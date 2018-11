Iubita lui Cătălin Botezatu, ”prizonieră” în China la un concurs de MISS: ”Nu avem mâncare, fetele leșină pe capete și…”

Monica Hill, iubita celebrului designer Cătălin Botezatu, traversează unele dintre cele mai dificile momente din viață. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!) Aflată în China, unde participă la o celebră competiție de frumusețe, tânăra clujeancă trebuie să îndure condiții vitrege. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturiile șocante ale sexy-brunetei. Aceasta îi acuză pe organizatori de practici inumane.(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI-A ”ÎNCHIS” IUBITA ÎN BUCĂTĂRIE)

Aflată la mii de kilometri distanță de plaiurile mioritice, Monica Hill, tânăra de 19 ani din Cluj care l-a cucerit pe Cătălin Botezatu, trece prin clipe grele. În China, unde participă la un concurs de Miss, bruneta spune că trebuie să suporte condițiile inumane pe care le-au impus organizatorii.(CITEȘTE ȘI: "GINERELE" CUNOSCUTULUI MILIONAR S-A IUBIT CU SEXY-CRUDUȚA!)

„Am slăbit patru kilograme de când am venit în China”

Monica Hill a făcut mărturisiri de-a dreptul șocante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Sexy-bruneta îi acuză pe organizatori de rele tratamente. (NU RATA, AICI: IUBITA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU, FĂRĂ LENJERIE INTIMĂ LA MARE)

"Nu avem mâncare, fetele leșină pe capete și este mai rău decât pare. Nu avem mâncare bună. Am slăbit patru kilograme de când am venit în China. Organizatorilor nu le pasă de cum ne simțim, ei vor doar un show mare. Fetele leșină pe capete. Dacă ceri medicamente, nu te bagă nimeni în seamă. Eu am cerut niște medicamente acum 10 zile și încă nu le-am primit", a declarat Monica Hill, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

”Acum o oră a leșinat o fată în fața mea”

"În fiecare dimineață ne cântăresc pentru că vor să fim cât mai slabe. În cel mai bun caz, reușim să dormim câte șase ore pe noapte. Acum o oră, a leșinat o fată în fața mea. A fost proba eliminatorie pentru costum tradițional. Au ridicat-o așa leșinată ca să-i jurizeze costumul. Cred că o să câștige cine supraviețuiește aici", ne-a mai spus Monica Hill.

Monica Hill a reprezentat Romania la cea de 46-a ediție a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Hurghada, Egipt. Competiția a avut loc la începutul acestui an. Modelul a prezentat colecțiile mai multor creatori de moda, printre care și cele ale lui Cătălin Botezatu.

