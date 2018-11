Primele imagini cu Brigitte ex-Năstase & logodnicul după ce s-au cununat religios!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră națională, primele imagini cu Brigitte ex-Năstase și Cornel Oană, după ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!) Vestea că fosta soție a marelui jucător de tenis s-a cununat, în secret, a uimit întreaga lume mondenă de la noi din țară.(CITEȘTE ȘI: ”GINERELE” CUNOSCUTULUI MILIONAR S-A IUBIT CU SEXY-CRUDUȚA!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit pe cei doi îndrăgostiți în fața unei renumite clinici de înfrumusețare din Capitală, acolo unde Brigitte Sfăt este clientă fidelă.

Imediat ce au ajuns în fața clinici, Cornel a coborât din mașină și a așteptat liniștit până ce logodnica lui a parcat bolidul de lux. După ce și-a lăsat mașina în siguranță, Brigitte Sfăt a avut o apariție de-a dreptul senzațională. Îmbrăcată lejer, cu o pereche de pantaloni colorați pe care i-a asortat cu o haină de blană albastră, fosta soție a lui Ilie Năstase, ce etala o formă de invidiat, s-a îndreptat grăbită spre locația cu pricina.

După mai bine de jumătate de oră, timp în care presupunem că vedeta a beneficiat de cele mai bune tratamente și servicii pe care clinica le pune la dispoziția clienților de lux, Brigitte și Cornel s-au urcat în mașina și s-au îndreptat glonț spre afacerea pe care fosta doamnă Năstase o are în zona Pipera din Capitală.

„În faţa Lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi”

„Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, noi suntem amândoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie.(Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa Lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi. Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (n.r. verighetele). Eu am fost plecată ieri după marfă la una dintre firmele mele şi de comun acord am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, a spus Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt a divorțat de Ilie Năstase în toamna acestui an

Brigitte Sfăt a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, ea a continuat afacerile primului soț.

Brigitte s-a căsătorit civil cu Ilie Năstase pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. La începutul lunii martie 2018, ei au anunțat că divorțează, dar separarea oficială a fost amânată, pentru că ei nu s-au prezentat, iar actele au expirat. În trecut, fostul tenismen a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Ei au anunţat separarea în prag de Valentine's Day în 2010, după 13 ani de relaţie şi 7 de căsnicie. Amalia și Ilie Năstase au împreună doi copii.