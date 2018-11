Brigitte Sfăt i-a cerut duhovnicului dezlegare pentru sex. Ce dezvăluiri intime a făcut bruneta

De când credința i-a pătruns în suflet, Brigitte Sfăt este o femeie mult mai optimistă și mai fericită și nu face nimic fără acordul duhovnicului ei. Mai mult, de când l-a întâlnit pe Corneliu Oană și au decis să ducă relația lor la un alt nivel, bruneta a purtat o discuție importantă cu pastorul. Mai exact este vorba de cea în care i-a cerut duhovnicului dezlegare ca să facă dragoste cu partenerul ei tinerel.

Prezentă într-un platou de televiziune, vedeta a explicat ce înseamnă pentru ea luxul, iar în timpul mărturisirilor a dezvăluit unul dintre momentele intime cu bărbatul iubit. Vedeta a spus că uneori se relaxează într-o cadă cu spumă cu partenerul care e mai tânăr cu șapte ani decât ea, Corneliu Oană. Cu o astfel de imagine în cap… toată lumea s-a gândit însă că lucrurile au mers mai departe de aici…

“Pentru mine, luxul este o stare de confort pe care aș vrea să mi-o ofer în fiecare zi, în orice moment. Luxul înseamnă a mă trezi dimineața într-un pat foarte comod, a bea o cafea într-o cănuță foarte frumoasă, o cafea gustoasă, lux înseamnă seara, să stau cu iubitul meu într-o cadă mare, luxul înseamnă să ne putem bucura de vacanță într-un loc confortabil unde să avem absolut tot ce ne dorim, lux înseamnă și o haină pe care mi-o doresc, să ajung să mi-o cumpăr”, a povestit bruneta în cadrul unui show.

În cadrul unui interviu, Brigitte Sfăt i-a lăsat pe toți mască, după ce a spus că ea și Cornel Oană au făcut o ceremonie ca să aibă dezlegare de la pastor ca să întrețină relații intime.

“Înainte de a ne muta, pentru că el se pocăise, nu am mai avut relaţii… ni s-a făcut o rugăciune de binecuvântare în faţa lui Dumnezeu! (…). I-am spus să aibă credinţă… cât un bob de muştar muntele ar sări în mare şi eu cred în acest lucru! (…). Eu am făcut la mine acasă câteva rugăciuni cu lucrături… eu am văzut aceste vindecări…chiar eu am trimis bilet la biserică, astăzi sunt sănătoasă!”, a declarat Brigitte Sfăt în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Brigitte Sfăt a divorțat de Ilie Năstase în toamna acestui an

Brigitte Sfăt a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, ea a continuat afacerile primului soț.

Brigitte s-a căsătorit civil cu Ilie Năstase pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. La începutul lunii martie 2018, ei au anunțat că divorțează, dar separarea oficială a fost amânată, pentru că ei nu s-au prezentat, iar actele au expirat. În trecut, fostul tenismen a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Ei au anunţat separarea în prag de Valentine’s Day în 2010, după 13 ani de relaţie şi 7 de căsnicie. Amalia și Ilie Năstase au împreună doi copii.