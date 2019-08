Prietenul lui Gheorghe Dincă, luat în colimator: ”Îl sfătuiesc pe acest om să înceapă să facă mărturisiri”

Deși pare greu de crezut, Gheorghe Dincă avea un prieten bun care știe foarte multe lucruri despre el. Bărbatul a fost audiat de procurori, însă un psiholog criminalist susține că acesta are, de asemenea, un comportament dubios. profilul i l-a creionat după ce i-a analizat gesturile și mimica feței.

Criminalistul Tudorel Butoi a spus la „Exces de Putere” de la Antena 3 că vecinul lui Dincă, prieten foarte bun, cunoaște informații legate de activitatea infracțională a monstrului din Caracal.

„Prietenul lui Dincă e înțesat de informații. Să puneți filmul în care un reporter îl întreabă niște lucruri. Nici măcar nu are gestica evoluată, el vorbește mai mult din trunchi. Eu l-am identificat pe acest om ca fiind un burete, avid și plin de tot felul de nenorociri. Gestul cu mâna la nas îl trădează. Astea sunt gesturi parazitare, el caută să-și acopere sincopele în care nu găsește soluția imediat.

Nu știu dacă Dincă e sau nu singur la crime. Dar acești martori, care trebuiau audiați din primele două zile, știu de activitatea infracțională a lui Dincă. Îl sfătuiesc pe acest om să înceapă să facă mărturisiri cu tot ce știe vizavi de Dincă pentru că se va apuca Dincă să vorbească”, a spus Tudorel Butoi.

Ce a declarat prietenul lui Dincă în fața procurorilor

”El mi-a cumpărat mie cartelă. Și eu, din prostie, dacă căram fiare, îl puneam acolo pe masă, în curte, și eu eram în grădină, în spate. Nu știu dacă a umblat sau nu la telefonul meu. Dar sunt mâine chemat iar la secția de Poliție să se uite pe telefonul meu că ar fi sunat de pe telefonul meu, dar eu nu știu”.

„Popicu”, așa îl are notat vecinul lui Dincă în telefon pe criminalul din Caracal.

Vecinul lui Dincă a mai spus că a văzut-o ultima dată pe soția criminalului în preajma Paștelui. „Am văzut-o în curte, spăla vasele după Paște. Am vorbit cu ea. El se comporta cu ea foarte bine când eram acolo. În rest, nu știu. Am auzit că a plecat de acolo pentru că a bătut-o”, a mai spus acesta, citat de Antena3.