Prima imagine cu chipul fetiței Ginei Pistol și a lui Smiley. Cu cine seamănă, de fapt

Inevitabilul s-a produs! A apărut prima imagine cu chipul fetiței Ginei Pistol și a lui Smiley. Cei doi părinți au decis ca micuța Josephine să nu fie expusă pe rețelele de socializare, considerând că nu este necesar ca cea mică să beneficieze de atenție din partea presei.

Gina Pistol a reușit timp de 2 ani să nu-și expună fetița pe rețelele de socializare. Însă, în urmă cu puțin timp, vedeta a scăpat o fotografie cu chipul micuței Josephine. Spunem scăpat, deoarece fotografia a fost ștearsă, dar nu suficient de repede încât internauții să nu se bucure de dezvăluirea frumosului chip al fetiței.

Internauții s-au întrebat mereu cu cine seamănă, de fapt, cea mică, iar acum răspunsul pare să fie mai mult decât evident. Cu părul ondulat și blond, ochi căprui, Josephine este ”bucățică ruptă” din tatăl ei, Smiley.

„Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine. Bine, îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce e mai bun și mai frumos de la amândoi. Ce pot să vă spun sigur este că e foarte expresivă. Și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică și haioasă. Este foarte expresivă. Are ochii gri.”, a declarat Gina Pistol, în urmă cu ceva timp.

Smiley: ”Sunt mult mai bogat acum”

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de peste 7 ani, timp în care au dovedit că sunt făcuți unul pentru altul. Micuța Josephine a venit în viața lor când nu se așteptau. Acum, totul se învârte în jurul fetiței, viața a căpătat ”culoare” și totul pare să aibă sens. În cadrul unui interviu, Smiley a vorbit despre ce înseamnă pentru el viața de tătic.

„Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu totul altfel, simt cu totul altfel, parcă totul are un sens. Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea. Ca orice copil, e foarte atașată de mamă, după care de mine. Eu am impresia că a zis tata prima dată, dar nu știu sigur, aici s-ar putea să mă înșel”, a declarat Smiley, într-un interviu recent, pentru Click!