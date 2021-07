Prima ipostază emoționantă cu cei trei băieți ai Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan. Discuția haioasă dintre fiii cei mari ai celor doi

În urmă cu cinci zile, Adela Popescu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Prezentatoarea TV și al treilea fiu al său au fost externați și au ajuns acasă. Iar vedeta a publicat o ipostază emoționantă cu cei trei băieți ai săi.

Adela Popescu l-a adus acasă pe cel de-al treilea băiețel al ei și al lui Radu Vâlcan. Cei doi părinți sunt în culmea fericirii de când li s-a mărit familia, iar frățiorii mezinului l-au așteptat cu nerăbdare pe micuț, care este acum în centrul atenției.

Nu știa în ce fel vor reacționa cei doi băieți mai mari ai ei, dar iată că Alexandru și Andrei au reușit să-și surprindă mama. În timp ce mezinul familiei dormea, frățiorii lui l-au analizat și l-au admirat îndelung. Adela Popescu a surprins ipostaza emoționantă cu cei trei băieți ai săi și le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram dialogul haios dintre Alexandru și Andrei. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU A FĂCUT DEZVĂLUIREA! CARE A FOST CEA MAI MARE TEAMĂ A LUI RADU VÂLCAN, ÎN DIMINEAȚA ÎN CARE ȘI-A DUS SOȚIA LA SPITAL SĂ NASCĂ)

”Andrei: Ia, unde-i buricul?

Alexandru: Cu grijă, te rog!”, a fost discuția haioasă între băieții cei mari ai Adelei Popescu.

Cursă contracronometru

Adela Popescu a început să aibă contracții chiar în miez de noapte, așa că Radu Vâlcan s-a mobilizat, a luat geanta pentru maternitate și și-a dus soția la spital.

A condus autoturismul cu avariile pornite, iar la un moment dat a dezvăluit că a trecut inclusiv pe culoarea roșie la semafor, deoarece prezentatoarea TV avea dureri mari. (CITEȘTE ȘI: RADU VÂLCAN, UN TĂTIC PERFECT! CUM A FOST SURPRINS DE CĂTRE ADELA POPESCU. FILMAREA A STÂRNIT AMUZAMENTUL INTERNAUȚILOR)

”Când am plecat, dis-de-dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau că s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască.

Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță. Contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit”, a declarat Radu Vâlcan la Pro TV.