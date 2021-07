Adela Popescu a făcut dezvăluirea! Care a fost cea mai mare teamă a lui Radu Vâlcan, în dimineața în care și-a dus soția la spital să nască

În urmă cu patru zile, Adela Popescu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Orele dinainte de naștere, însă, au fost pline de peripeții. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor care a fost cea mai mare temere a lui Radu Vâlcan în drum spre spital.

Din a 37-a săptămână, Adela Popescu se simțea diferit. Avea contracții dese, nu putea să respire și avea insomnii. În dimineaa zilei de 10 spre 11 iulie, Adela a simțit acea contracție. Și-a anunțat mama și soacra, ca să vină să stea cu ceilalți doi băieți ai săi, a făcut un duș rapid, s-a îmbrăcat, a spus o rugăciune și apoi l-a trezit pe soțul ei.

Radu Vâlcan era atât de emoționat, iar cel mai mare coșmar al său era să nu fie nevoit să asiste la o naștere bruscă, în mașină, și să ajungă în punctul în care… să taie el cordonul ombilical.

”Dacă la primele două nașteri aveam o nerăbdare combinată cu entuziasm, de data asta eram doar speriată. Aveam certitudinea că va fi greu, dar si siguranța că se va sfârși cu bine. Dar binele ăsta ca punct final știam că avea să vină după multă durere. Travaliul.

Așa că tot ce puteam face era să mă rog să am un travaliu scurt și să se întâmple totul cât mai repede. Dar nu atât de repede cât să îmi pun soțul în dificultate prin mașina, în drum spre maternitate. Acesta a fost coșmarul lui cel mai mare, să nu fie el nevoit să îmi taie cordonul ombilical😅.

Pe Radu am preferat să nu îl anunț imediat, de teamă că nu mă va lasa nici să mă spăl pe dinți. Așa că tacticoasă, mi-am făcut un duș, am pregătit cele necesare, m-am îmbrăcat cu rochia albă, am spus o rugăciune și apoi l-am trezit pe Radu. Puteți să vă imaginați reacția. Atât de agitat și emoționat era încât m-am oferit chiar să conduc eu, dacă consideră că nu face față emoțiilor.😅 A refuzat”, le-a dezvăluit Adela fanilor pe Instagram.

Cursă contracronometru

Adela Popescu a început să aibă contracții chiar în miez de noapte, așa că Radu Vâlcan s-a mobilizat, a luat geanta pentru maternitate și și-a dus soția la spital.

A condus autoturismul cu avariile pornite, iar la un moment dat a dezvăluit că a trecut inclusiv pe culoarea roșie la semafor, deoarece prezentatoarea TV avea dureri mari.

”Când am plecat, dis-de-dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau că s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască.

Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță. Contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit”, a declarat Radu Vâlcan la Pro TV.