Prima oară când a murit Silviu Prigoană, la 22 de ani: „8 minute. S-a oprit inima, s-au oprit toate”

Vestea că a murit Silviu Prigoană i-a cutremurat pe toți. Familia și apropiații sunt în stare de șoc de când au aflat că omul de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Acesta și-a dat ultima suflare într-un restaurant din județul Brașov, după ce i s-a făcut rău. În ciuda eforturilor medicilor, afaceristul nu a supraviețuit. Acum ceva vreme, fostul patron de televiziuni povestea un episod tragic din tinerețea lui, când ar fi murit timp de câteva minute. Se întâmpla în operația care l-a marcat pe viață. Ce spunea Prigoană la acea vreme?

Silviu Prigoană a avut parte de un accident nefericit în tinerețea lui. Acesta povestea, acum ceva vreme, că la vârsta de 22 de ani a murit pentru prima dată, când a fost în moarte clinică în timpul unei operații complicate.

Omul de afaceri și-a pierdut piciorul la locul de muncă și a avut nevoie de trei intervenții crunte. N-a uitat niciodată momentele cumplite pe care le-a depășit la început de carieră, iar ori de câte ori avea ocazia acesta le povestea tuturor.

„S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașină de tocat, care mi-a tăiat piciorul. Am fost mort timp de 8 minute. Avem doar vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie pe caz de boală, 500 de lei pe lună. Eu am stat, însă, doar trei luni în concediu medical și m-am întors.

În cele trei luni în care am fost internat, am suferit trei operații, mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică. A durat cam 8 minute, după cum mi-a spus medicul anestezist. Mi-au făcut trei anestezii și abia m-au mai resuscitat”, declara Silviu Prigoană, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.