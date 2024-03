Prima reacție a Laurei Laurențiu, după ce a văzut-o pe Jamila în lacrimi pe internet. Mesajul transmis a stârnit un val de controverse: ”Nu știe să piardă!”

Laura Laurențiu vine cu replica în scandalul prăjitură ecler la tavă! Ce a spus bucătăreasa după ce rivala sa Jamila s-a postat pe internet cu ochii în lacrimi. Laur Laurențiu a câștigat procesul de la Tribunalul București.

După ce Jamila și-a dezvăluit părerea în lacrimi în scandalul eclerului la tavă, Laura Laurențiu și-a făcut cunoscută și ea opinia printr-un mesaj public. Bucătăreasa care a ieșit învingătoare în proces o acuză pe rivala sa de falsitate.

Laura Laurențiu a obținut victoria în instanță. Aceasta a argumentat că a fost prima care a încărcat pe YouTube un videoclip cu rețeta eclerului la tavă, afirmând că titlul „ecler la tavă” a fost introdus în România de ea. În urma restricționării videoclipului, Jamila a decis să o dea în judecată pe Laura Laurențiu.

Jamila a relatat propriul său punct de vedere cu privire la „războiul” pe care l-a pierdut, plângând. Laura Laurențiu a reacționat și ea printr-o postare pe Facebook, în replică pentru lacrimile rivalei.

Laura Laurențiu afirmă că afirmațiile făcute de Jamila au condus la amenințări din partea fanilor acesteia.

„Am primit inclusiv amenințări cu moartea și ea a fost motorul, abia ăsta e bullying. Totul pentru că, sub lacrimile alea, e o persoană cu un orgoliu imens și care nu știe să piardă”, a mai scris Laura Laurențiu pe rețelele de socializare.

Jamila a spus că Laura Laurențiu și o prietenă a acesteia au intimidat-o în trecut:

„Doamna la care se referă ea e o persoană care nu are nicio legătură cu procesul și pe care a târât-o în scandalul ăsta pentru că nu mai știe pe cine să atace, de frustrare”, a fost răspunsul acesteia.

„Am apăsat play și cred ca am ascultat primul minut, ma rog, până i-au dat lacrimile”, a fost unul dintre mesajele pe care l-a primit Laurei Laurențiu.

„Până acolo am ajuns și eu, bărbatu-meu s-a sacrificat și s-a uitat la tot, notând cu minutul când și ce zice. În orice caz, și-a convins urmăritorii că eu am numit-o grasă și nu mai știu cum. Nu înțeleg cum pot oamenii ăia să se lase convinși atât de ușor, fără un print screen în care să vadă ei cum Laura Laurențiu îi adresează apelative admiratei lor. În viața mea nu am publicat chestii despre aspectul fizic al cuiva!”, a replicat bucătăreasa care a ieșit învingătoare în cazul eclerului la tavă.