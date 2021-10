Ce a spus Anamaria Prodan despre începutul relației cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani. Povestea lor de iubire, suține sexy-impresara, a luat naștere când într-un moment în care între Mariana Pfeiffer și Laurențiu Reghecampf lucrurile nu mai puteau fi rezolvate.

„Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că ne pierduserăm în trecut, l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry.

Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește.

Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă.

Eu l-am susținut pe soțul meu mereu. Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă.

El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „La Măruță”.