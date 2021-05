Primarul Ciucu acuză Poliția că a fost ”luat la mișto!” Semnalase o cursă ilegală de mașini în Capitală

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a scris pe Facebook că a sunat la Poliție pentru a reclama o cursă ilegală de mașini, dar a fost luat ”la mișto” de agentul de serviciu. Cursa s-ar fi desfășurat pe Bulevardul Aviatorilor.

Ce avea să povestească primarul Ciucu? „Aseară pe Aviatorilor mă plimbam și am observat două mașini care se întreceau, aveau viteze foarte mari și provocau un zgomot infernal. Am sunat la Brigada Rutieră să îi informez că au loc astfel de curse și când am sunat, polițistul de serviciu m-a ironizat că de unde știu eu că au viteză și mi-a închis telefonul în nas. Am sunat după aceea încă 2-3 minute și nu mi-a mai răspuns", a spus Ciprian Ciucu la Digi24.

Avea să adauge: „Probabil că nu este o excepție. Acest comportament în poliție nu e o excepție, E nevoie de reformă. Acum iese la suprafață pentru că sunt eu primar, dar cetățeanul are parte de același tratament”.

Întâmplarea a fost povestită de Ciucu pe Facebook

„Chiar dacă sunt primar, dacă e vreo neregulă în orașul acesta si chiar dacă nu este în Sectorul 6, mi se pare normal să umblu cu papucii de cetățean și să semnalez când ceva nu este în regulă. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru”, a spus el.

„În această seară am decis să ies la plimbare in Centrul orașului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern și am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfășura o cursă de mașini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km.

Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră București să le spun oamenilor să știe, am zis ca ajut.

Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră București să le spun oamenilor să știe, am zis ca ajut.

Rezultatul a fosr că ofițerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paște, a fost să mă ia la mișto. Că de unde stiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar…? Și mi-a închis telefonul în nas", a scris el.

Comunicat de la Brigada Rutieră

Brigada Rutieră avea să dea un comunicat în acst sens. „Având în vedere aspectele sesizate în spațiul public cu privire la modul în care s-a exprimat polițistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigăzii Rutiere s-au demarat verificări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun”, potrivit unui comunicat de presă.

„Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost direcționat un echipaj de poliție, dotat cu aparatură radar, care a acționat pe artera respectivă. Pe acel sector de drum, au fost constatate și aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regimului legal de viteză. Brigada Rutieră are drept obiectiv principal reducerea numărului de accidente de circulație, în municipiul București”, se mai arată în comunicat.