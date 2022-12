“Primeam nuielușe multe, că eu nu prea am fost cuminte!” Flavia Mihășan a fost Moș Nicolae pentru fiii Carol și Tudor, dar…

Ziua de 6 decembrie nu este un prilej de sărbătoare doar pentru cei ce își aniversează onomastica, ci și pentru familiile vizitate de Moș Nicolae. Vedetele sunt cei mici, încântați să își găsească încălțările ticsite cu daruri, în funcție de cât au fost de cuminți. Printre părinții cu responsabilitate se numără și Flavia Mihășan, fosta asistentă de la „Neatza”, care a dus la bun sfârșit rolul de „moș” alături de soțul Marius Crăciun. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre însemnătatea sărbătorilor în sânul familiei sale.

Chiar dacă lucrurile merg ca pe roate în cuplul dansatorilor, blonda dezvăluie că nu își dorește să îmbrace prea curând rochia de mireasă. Motivul pare să fie unul simplu, Flavia s-a văzut de atât de multe ori în ținuta de nuntă, încât nu se mai declară impresionată. În plus, fosta colegă a matinalilor de la Antena 1 a mai explicat că natura relației de partenerilor este mult mai importantă decât formalitatea unei nunți.

„Mi se pare superb să am ocazia să le fac cadouri, mai ales copiilor mei!”

CANCAN.RO: Ești „christmassy” sau genul Grinch mai mult?

Flavia Mihășan: Nu sunt Grinch, n-am fost niciodată, mi se pare superb să primesc cadouri. Nu, mi se pare superb să am ocazia să le fac cadouri, mai ales copiilor mei. Sunt atât de fericiți, bucuria aia când văd cadourile e un extaz, e superb. Sincer, dacă nu ar avea loc în timpul iernii cred că ar fi tare nasol.

CANCAN.RO: Părinții cum se pregătesc pentru o astfel de sărbătoare?

Flavia Mihășan: Eu am deja cadourile lor cumpărate din octombrie și sunt ascunse după pat. Și peste cadouri sunt puse multe chestii. De fiecare dată cel mic are un trenuleț care nu are stare și se duce tot timpul înspre cadouri. Și el e foarte mic, are un an și jumătate, face «uuu, uuu», zic «nu, mami, nu, nu», ca să nu vadă Carol. Carol dacă le vede s-a terminat. Dar e foarte funny cum noi încercăm să ascundem ceva de copii, evident că nu reușim, dar uite că până acum ne-a ieșit.

„Eu sunt genul de femeie care nu a avut niciodată această fantezie!”

CANCAN.RO: Tu primeai nuielușă?

Flavia Mihășan: Da, primeam nuielușe multe, că eu nu prea am fost cuminte. Am fost tot timpul cuminte, am fost tot timpul foarte OK la școală, am fost șefa clasei, pe parcurs s-a întâmplat ceva. Dar ca idee startul a fost mega bun.

CANCAN.RO: Eu mă uit la trena rochiei tale, o asociez cu cea a unei rochii de mireasă. Întrebarea logică este pe când Flavia rochia de mireasă?

Flavia Mihășan: Eu sunt genul de femeie care nu a avut niciodată această fantezie ca foarte multe alte femei. Nu am nimic împotrivă, mi se pare frumos, dar nu este ceva ce să îmi lipsească, ceva ce să-mi doresc.

Ideea este că în lumea asta din care fac eu parte, a showbizului, a prezentărilor, am purtat foarte multe rochii de mireasă, știu cum îmi stă, arăt OK. Nu e ceva ce să-mi doresc enorm. Pentru mine e importantă relația în sine, ideea este că dacă va fi vreodată să mă mărit și eu, atunci veți ști.

