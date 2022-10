Flavia Mihășan și Marius Crăciun au trăit o poveste încâlcită de dragoste pe repede înainte, din care au rezultat doi copii. De ce încâlcită? Pentru că înainte ca dansatorii să se cunoască nu prea le ieșeau sincroanele. Ba Flavia era într-o relație, ba Marius făcea pe indisponibilul. Totul până când astrele s-au aliniat și un spectacol i-a adus împreună pe aceeași scenă. Tot scena le-a complicat viețile și când a apărut micuțul Carol, căci profesia e profesie indiferent dacă ai sau nu copil. Despre toate aceste pățanii și întâmplări povestește Flavia Mihășan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ba mai mult, fosta asistentă de la „Neatza” oferă detalii prețioase despre transformările pe care le suferă o relație după apariția copiilor. Flavia Mihășan și Marius Moldovan par a fi coechipierii ideali, însă din interior lucrurile nu se desfășoară tocmai facil, susține dansatoarea. Energia investită în creșterea lui Carol și a lui Tudor poate periclita viața de cuplu, care începe să scârțâie în unele momente pentru cei doi artiști.

„Urma să ne vedem de trei ori înainte să ne vedem, de fapt!”

CANCAN.RO: Mi se pare că trăim într-o lume ușor disfuncțională la nivel relațional, corect?

Flavia Mihășan: Foarte corect!

CANCAN.RO: La tine cum s-a întâmplat totul?

Flavia Mihășan: Așa a fost să fie, nu mai am ce să fac acum! Glumesc! A fost foarte frumos, toată povestea e foarte frumoasă, deși facem parte din aceeași lume, iar eu mă știam dintotdeauna cu toți dansatorii și coregrafii, cu el nu mă știam! Și faza este că toți colegii noștri se știau cu el, în afară de mine. Ulterior am aflat, după ce ne-am cunoscut și am început această relație, că urma să ne vedem de trei ori înainte să ne vedem, de fapt.

Dar tot timpul se întâmpla ceva, numai că de cele trei ori, tot timpul eram eu într-o relație sau el. Iar când ne-am cunoscut eram amândoi singuri. Adică el trebuia să fie partenerul meu de dans într-un spectacol, nu a mai venit. După aceea eu am avut niște proiecte și el m-a așteptat în sală.

A treia oară încă așa, dar lucrurile astea eu nu le știam, le-am aflat abia când ne-am cunoscut și dând firul înapoi, eu zic că așa a fost să fie!

CANCAN.RO: Deci voi ați început prin a fi colegi de scenă?

Flavia Mihășan: Parteneri de dans la „Mamma Mia”, vă așteptăm acum la spectacol pe 28 și pe 29. Nu știu ce o să facem cu copiii!

„I-am adus un pătuț portabil la Sala Palatului!”

CANCAN.RO: Și nu te ia cu fluturași în stomac gândindu-te că acolo v-ați cunoscut?

Flavia Mihășan: Nu! Nu mai țin minte cum e asta cu scena, că asta cu fluturașii e de trei ori mai mult, țin minte că după ce l-am născut pe Carol am avut o dată spectacolul, aia e o altă poveste interesantă! Doamne, am trăit prea multe, trebuie să scriu o carte!

La primul spectacol după ce l-am născut pe Carol eram amândoi în distribuție și ce să facem cu copilul? Așa că i-am adus un pătuț portabil la Sala Palatului. După ce că a stat cu noi la toate repetițiile, l-am pus acolo în cabina mea. Dar la un moment dat eram toată distribuția pe scenă, pentru că avem un dans în care suntem toți.

Și am vorbit cu o prietenă, i-am zis «Stai și tu un pic cu el, că noi suntem toți pe scenă!». A fost o experiență super frumoasă și mă bucur că facem parte din aceeași lume și mă bucur că ne înțelegem!

„Copiii cam scârțâie totul!”

CANCAN.RO: Dar mai există dragoste sau se transformă în coechipierat?

Flavia Mihășan: Cred că trebuie să tragem ambii la aceeași căruță, cum ar veni, pe românește. Și să mergem în aceeași direcție. Odată ce vin copiii e mult mai dificil. Adică cine spune «Copiii te apropie!», te apropie după ce treci de anumite situații și etape cu cei doi copii.

De cele mai multe ori copiii cam scârțâie totul pentru că nu mai ai aceeași răbdare, nu mai ești atât de disponibil. Și știu că sună super clișeu, dar chiar așa e. Pe bune, cine e în situația mea cu doi copii mici sau chiar și cu unul, înțelege perfect. Ești și tu om, vrei doar să dormi, eu n-am dormit de trei ani!

