Primele declarații ale Loredanei Chivu după ce a fost audiată: ”Îmi fac rău singură”

Loredana Chivu a fost săltată de DIICOT în calitate de suspect în cazul unei fraude cu carduri bancare. După mai multe ore petrecute la DIICOT, Lore a părăsit sediul debusolată şi plânsă toată. În acelaşi dosar de fraudă cu carduri este implicat şi Mihai Colesnicov, fostul iubit al Loredanei Chivu. Iar acum au apărut și primele declarații ale blondinei.

„Nu vorbesc despre nimic, nu am voie să vorbesc cu nimeni. Cei de la poliţie nu mă lasa, chiar nu vreau să comentez că îmi fac rău singură. Momentan nu pot pentru că sunt in ancheta”, a declarat Loredana Chivu pentru spynews.ro.

De altfel, la aflarea veștii Simona Trașcă ne-a mărturisit că nu crede că Loredana ar putea fi implicată în asemenea lucruri. (NU RATA, AICI: LOREDANA CHIVU ȘI PHILIPP PLEIN S-AU SĂRUTAT PASIONAL ÎNTR-UN CLUB)

”Sunt șocată de ceea ce am auzit. Nu cred că Loredana este implicată cu ceva. Cu siguranță este o confuzie.”, a declarat Simona Trașcă pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Cine e ajutat-o pe Loredana Chivu să treacă peste toate problemele: ”Merg mereu la el”)

Loredana Chivu a ajuns la spital

În urmă cu o lună, fosta asistentă TV a ajuns de urgență la spital, acolo unde a fost supusă unor investigații amănunțite. După ce a petrecut aproximativ 12 ore în spital și a făcut un lung șir de analize, Loredana Chivu a primit un diagnostic alarmant. Medicii i-au spus blondinei că se confruntă cu o afecțiune destul de gravă. Mai exact, Loredana suferă de gastrită. (NU RATA, AICI: LOREDANA CHIVU LE-A ARĂTAT TUTUROR PIERCINGUL DIN ZONA INTIMĂ!)

”M-am simțit foarte rău și m-am dus de urgență la spital. M-am speriat foarte tare. Am stat foarte mult acolo, m-au plimbat de colo-colo prin spital și mi-au făcut mai multe analize. Într-un final, medicii mi-au spus că am gastrită și că trebuie să urmez un tratament foarte strict. Trebuie să țin regim alimentar strict și nu am voie să mânânc și să beau orice. Cu toate că am început tratamentul nu mă simt foarte bine, am arsuri și o stare foarte proastă. Sper să îmi revin cât mai repede”, a mărturisit Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.