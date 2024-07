Primele declarații ale mătușii Mariei Diana, tânăra de 19 ani ucisă de urs în Jepii Mici. Mama fetei este în Italia: ”Sunt șocați toți”

Durere fără margini dup ce Maria Diana a fost sfâșiată de urs pe un traseu montan din Bucegi. Familia tinerei este îngenuncheată de durere după ce aceasta și-a găsit sfârșitul la doar 19 ani. Tragedia a avut loc marți, 9 iulie 2024, chiar sub ochii iubitului fetei. Acum, mătușa Dianei face declarații uluitoare. Se pare că familia nu ar vrea să-i dea nici un detaliu despre moartea tragică a nepoatei sale.

Maria Diana avea doar 19 ani și și-a găsit sfârșitul acolo unde iubea cel mai mult să se afle, la munte. Tânăra se afla împreună cu iubitul ei în vacanță și au ales să facă un traseu montan în Jepii Mici, din munții Bucegi. Atunci când se așteptau cel mai puțin, fata a fost atacată de urs, chiar sub privirile partenerului ei. Animalul sălbatic a sărit din copaci și a prins-o de picior. În încercarea disperată de a se salva, atât ea cât și ursul au căzut într-o râpă adâncă de 120 de metri.

Iubitul fetei în vârstă de 19 ani a fost cel care a cerut ajutorul autorităților. A sunat la numărul de urgență 112 și a raportat că pe traseul montan Jepii Mici, Maria Diana a fost atacată de un urs. Salvamontiștii care au ajuns la fața locului l-au găsit pe băiat în stare de șoc. Ei l-au coborât în siguranță în stațiunea Bușteni, de unde a fost preluat de polițiști.

Mătușa Mariei Diana nu știe nimic despre moartea tragică a nepoatei sale

Acum, la doar o zi după tragedie, mătușa fetei rupe tăcerea. Se pare că femeia nu cunoaște niciun detaliu despre moartea nepoatei sale, deoarece familia nu dorește să dezvăluie astfel de informații.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ea nu este venită, de răspuns la telefon nu răspunde nimeni. Nu pot să iau legătura cu nimeni. Mama ei este în Italia, cealaltă soră este plecată şi ea. Nu ştim nimic, nu ne spune nimeni nimic. Păstrez legătura, am încercat să sun şi mi-a închis telefonul. În cazul ăsta normal să nu ne răspundă. Ultima dată am vorbit luna trecută. Am vorbit, trebuia să vină aici şi să facă curăţenie, la sfârşitul lunii iunie. De obicei vine şi trece pe la mine. Venea cu faţa, făceau curăţenie. Ea are şi serviciu, lucrează. Fata avea un prieten, nu lucra, aşa am înţeles de la mama ei. Nu ştiu cu ce se ocupă, nu spunea tot. Fata era liniştită. Mama ei e sora bărbatului meu, suntem neamuri. Erau oameni buni, municitori. Ştiam că trebuie să se ducă fata în vacanţă. Sunt şocaţi toţi. Nu ştiu dacă trebuiau să se căsătorească, nu mi-a spus nimic. Aştept să vină ea şi să vorbesc”, a spus mătușa Mariei Diana, potrivit bzi.ro.

Diana, în vârstă de 19 ani, din Popricani, județul Iași, avea planuri mari pentru viitor. A fost crescută într-o casă modestă în Iași și a ales să se mute la București în speranța că va găsi o viață mai bună. Zona în care tânăra în vârstă de 19 ani și-a dat ultima suflare este cunoscută pentru aparițiile frecvente ale urșilor. Salvamontiștii au menționat că ursul care a atacat-o pe fată era extrem de agresiv, motiv pentru care au ales să-l împuște.

