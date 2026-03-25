Primele Doamne ale României, sub lupa lui Adrian Oianu. Verdictul care va stârni controverse

Adrian Oianu dă verdictul care va stârni controverse! Designerul a făcut un top neașteptat al aparițiilor feminine din jurul președinților României. Oianu a făcut topul la Dan Capatos Show, unde a vorbit despre imagine, stil și greșelile făcute de-a lungul anilor. România, spune el, a avut mult timp o problemă în a accepta vizibilitatea primei doamne. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Chiar dacă numele ei divide opinia publică, Elena Ceaușescu ocupă primul loc în clasamentul lui Oianu. Designerul a declarat că, din punct de vedere estetic și protocolar, aceasta era impecabilă pentru perioada respectivă. Ținutele ei aveau identitate inspirată din moda internațională, dar adaptată cu elemente românești.

„România a avut o problemă până de curând, în sensul că sufeream de trauma lăsată de Elena Ceaușescu. Nu s-a afișat niciun președinte cu soția, pentru că aveam problema aia din spate și cred că de-aia nici nu avem instituția primei doamne. Am rămas afectați profund de problema cu Elena Ceaușescu. Abia la Iohannis, încet-încet, am început să acceptăm că există și soție, dar și atunci au apărut comentarii. De departe, cine câștigă este Elena Ceaușescu, cea mai elegantă, cea mai bine îmbrăcată și cea mai potrivită pentru apariții oficiale. Exista tot timpul o temă identitară în ținuta ei, ceva românesc, o identitate culturală. Era foarte atentă la reprezentare și, pentru perioada respectivă, este ireproșabilă.”

Adrian Oianu pune sub lupă Primele Doamne ale României

După 1989, imaginea primei doamne s-a estompat, iar prezențele feminine au devenit aproape inexistente. Nina Iliescu și partenera lui Emil Constantinescu au ales discreția totală. Deși nu au greșit din punct de vedere vestimentar, lipsa de expunere le-a șters din memoria publicului.

„A venit doamna Iliescu, care a fost invizibilă. N-am văzut-o niciodată, a apărut o dată, de două ori, era o femeie decentă. Doamna Constantinescu, nu-mi aduc aminte aproape nimic despre ea. La fel, decentă, fără niciun fel de apariții, fără nimic.”

Odată cu mandatul lui Traian Băsescu, lucrurile s-au schimbat, iar familia prezidențială a devenit vizibilă. Maria Băsescu nu a reușit însă să convingă publicul.

„Aici aveam o problemă, pentru că doamna Maria Băsescu nu putea să vorbească. Ați văzut și voi cum apărea în public. Era o situație complicată, pentru că imaginea nu transmitea ceea ce ar trebui să transmită o primă doamnă în mod coerent.”

Carmen Iohannis a fost una dintre cele mai comentate apariții din ultimii ani. Designerul nu s-a ferit să spună că stilul acesteia nu a fost potrivit pentru rolul pe care îl avea. Ținutele, spune el, nu reflectau vârsta și statutul oficial.

„Doamna Iohannis a fost total neadecvată, se îmbrăca ca o domnișoară, deși era o doamnă profesoară trecută de 50 de ani. Din punctul de vedere al imaginii oficiale, nu era ceea ce ar fi trebuit să fie pentru reprezentarea României.”

Adrian Oianu: „Mirabela îi mai salvează imaginea președintelui”

În prezent, toate privirile sunt îndreptate către Mirabela Grădinaru. Designerul a spus că aparițiile concubinei președintelui Dan sunt corecte și echilibrate. Mai mult, spune că aduce un plus de imagine partenerului său.

„Din punctul de vedere al apariției, salvează un pic imaginea domnului președinte, pentru că e coerentă, se poartă adecvat. Este îmbrăcată regulamentar, este decentă și potrivită ca imagine pentru a reprezenta președintele României într-un fel corect. Nu pot să-i reproșez unei femei că are o prezență dezagreabilă, dar trebuie să fie potrivită pentru rolul pe care îl are. La finalul zilei trebuie să fim corecți, contează cum te prezinți, cum te porți și dacă ești potrivit pentru imaginea oficială.”

