Primele imagini cu bebelușul lui Reghe + Antrenorul o pulverizează pe Prodanca! O acuză de amantlâc: ”A petrecut alături de altcineva!” + ”Trăiește din banii mei!”

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru a patra oară, acum câteva zile, când Corina a adus pe lume un băiețel. Iar CANCAN.RO nu avea cum să rateze importantul eveniment din viața antrenorul de la Al Taee (Arabia Saudită) și vă prezintă primele imagini cu bebelușul și cei doi fericiți părinți. Printre clipele magice pe care le trăiește acum, Reghe și-a amintit de ”fosta”, pe care a pus-o la punct. De fapt, a ”mitraliat-o”! Avem totul, în exclusivitate!

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc momente unice, după ce pe lume a venit cel de-al doilea copil al lor, care va purta numele Landom Abram. Fericiții părinți au ochi doar pentru bebeluș, de altfel, ei s-au imortalizat cu ai lor copilași, la scurt timp după ce Corina a părăsit spitalul.

Prima reacție a lui Reghe după ce a devenit tată pentru a patra oară: ”Moment de fericire, de împlinire!”

Reghe a făcut și o primă declarație, pentru CANCAN.RO. ”Venirea pe lume a lui Landon Abram este pentru noi un moment de fericire, de împlinire și rezultatul iubirii dintre noi doi – eu nu am spus asta decât celor apropiați, care se bucură din suflet alături de noi. Ce comentează alții nu este problema mea”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

A trecut, apoi, la al doilea capitol din viața lui, pe vcare l-ar vrea încheiat cât mai repede. E despre … Anamaria Prodan. Acuzat de unele lucruri, direct sau indirect, Reghe a clarificat situația, într-un scurt interviu.

CANCAN.RO: Laurențiu, nașterea noului tău fiu este umbrită cumva de atacurile din presă îndreptate împotriva ta. Ai fost acuzat la mijlocul acestei săptămâni de către fosta soție că ai fi ”îngropat-o” în procese. Insisți să-ți recuperezi numele, să nu-i mai permiți să-l folosească? Și ce despăgubiri i-ai solicitat? Fiindcă ea vorbește și despre așa-zise despăgubiri uriașe.

Reghe: Nu mă interesează un dialog cu ea prin intermediul presei, nu răspund ca să justific ceva, nici nu am cui, doar că sunt foarte multe lucruri neadevărate și jigniri, nu am să cobor la nivelul ăsta din respect pentru Bebe! Dar pot, totuși, să-i transmit acum să înceteze să-mi mai scrie mail-uri zilnic.

Eu nu am decât procesul de divorț, procesul de defăimare, nu am nevoie de bani de la ea! Cum să-i cer bani, când eu îi dau lunar? Și ea îmi mai cere și extra….

Numele nu cred că-i mai folosește, ea se prezintă Prodan peste tot, din acest motiv am vrut să-i ofer posibilitatea să-și înregistreze numele de scenă 😂…

CANCAN.RO: E adevărat că ai cerut judecătorilor ca divorțul să se pronunțe din culpa ei?

Reghe: ⁠Nu m-a interesat decât să divorțez, nu am cerut așa ceva ! Și sunt câțiva ani buni de când mă chinui să scap …

”Trăiește în continuare din cei 2000 de euro pe care-i primește lunar de la mine!”

CANCAN.RO: Ai fost acuzat, de asemenea, că a notificat-o Antena 1 pentru a bloca apariția lui Bebe în realityshow-uri alături de mama lui. De ce te opui? Îți este ”teamă ca el să nu spună adevărul”, așa cum susține fosta soție? Care lucruri ascunzi?

⁠Reghe: Da, am notificat Antena, pe care am dat-o în judecată, nu pentru a bloca apariția lui Bebe, ci pentru a nu participa la ceva unde îi este jignit tatăl, mai târziu o să-i fie greu, acum este manipulat total! Nu am nimic de ascuns, am divorțat doar de mama lui, nu văd unde este ceva de ascuns …

CANCAN.RO: Afirmă că ar fi avut ”ani cumpliți, alături de tine”! Cum comentezi?

Reghe: ⁠Dacă au fost așa cumpliți, trebuia să plece, să divorțeze ea, dar ea nu vrea nici acum să divorțeze! Nu știu la care ani se referă, aia pe care i-a petrecut numai prin România, departe de Bebe și de mine și alături de altcineva??? La fel, din respect pentru Bebe, nu vreau să comentez mai mult …

CANCAN.RO: Fosta soție a mai mărturisit că, în timp ce ea ”este sus”, tu ”ești pe nicăieri”! Cum decurg lucrurile în Arabia Saudită? Este adevărat că ai primit o ofertă de a reveni în fotbalul românesc, așa cum s-a speculat în ultima perioadă?

Reghe: Eu mă bucur pentru ea că este sus 🙏, să fie și să-i dea Dumnezeu sănătate, dar nu văd și nu înțeleg de ce ea discută mereu de mine??? Ce e sus pentru ea nu este și pentru restul lumii, eu am alte target-uri în viața. Totuși, omite să spună că trăiește în continuare din cei 2000 de euro pe care-i primește lunar de la mine. Nu văd rostul, dar poate așa mai bifează și ea niște apariții. Eu sunt bine sănătos, nu duc lipsă de nimic, mai ales de oferte!

