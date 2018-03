Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, după ce mașina lui a fost spulberată de un camion: „Circula cu peste 120 de km/h”. Gestul halucinant făcut de șoferul care a provocat nenorocirea

Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, după ce mașina lui a fost spulberată de un camion. La câteva ore după ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu. El a povestit cum s-a produs teribilul accident, dar și gestul incredibil făcut de șoferul care a fost la un pas să îl bage în mormânt din cauza inconștienței.



Citește și: Iubita lui Daniel Ionașcu este în stare de șoc! Femeia așteaptă ca avocatul să iasă din operație

Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, după ce mașina lui a fost spulberată de un camion. În cadrul unui interviu acordat la XNS, Daniel Ionașcu a spus că a decis să meargă pe banda de urgență a autostrăzii București-Pitești, pentru că pe celelalte două benzi se circula cu viteză foarte mare, deși era zăpadă pe carosabil, iar pericolul unui accident exista. La un moment dat, el a fost izbit puternic din spate de un camion de trei tone și jumătate, potrivit declarațiilor sale. În plus, acesta ar fi avut o viteză de peste 120 de km/h.

Colegul Simonei Gherghe a dezvăluit și că șoferul vinovat a fost identificat și l-a criticat pentru gesturile sale, după ce l-a adus aproape de moarte

Daniel Ionașcu a mărturisit că, după ce șoferul vinovat s-a asigurat că este în viață, a mers în spatele autoturismului distrus, unde a încercat să șteargă urmele incidentului de pe zăpadă.

Citește și: Primele imagini de la accidentul rutier în care a fost implicat avocatul Daniel Ionașcu

“La un moment dat, am auzit o bubuitură în spatele meu, nu am auzit în viața mea o astfel de explozie și s-a spart tot. (…). Un camion de trei tone și jumătate, care în opinia mea, circula cu peste 120 de km/h. Ei, imaginați-vă că în momentul loviturii, mi-a dizlocat roata de la mașină. (…). Vreau să vă subliniez că mașina a fost pe avarii – și polițiștii care au venit au observat asta, am și făcut poze și a rămas pe avarii și după accident. Am făcut asta tocmai ca să previn o tragedie. (…). După impact, am . Singura problemă era această mână, mâna stângă – vreau să vă spună că până și cămașa – s-a produs o tăietură la nivelul brațului, de unde șiroia sângele. E incredibil. (…).

La momentul la care m-a întrebat dacă trăiesc și sunt bine. Singura lui grijă a fost să șteargă urmele în spatele mașinii. Sigur că m-am dat jos și am început să filmez totul. (…). Eu agonizam între viață și moarte și singura lui grijă a fost să șteargă urmele și să-i spună șefului că eu i-am tăiat calea.

Polițiștii și-au făcut treaba, personalul de pe ambulanță și de la Smurd, la fel. (…).

Oasele cotului au fost așchiate, de aceea s-a impus intervenția chirurgicală. (…).”, a declarat Daniel Ionașcu în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

În cadrul interviului, celebrul avocat a mai spus că, dacă totul va decurce bine, va fi externat joi, 22 martie.