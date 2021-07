Primele imagini cu Margherita după ce Fulgy a dezvăluit că Dan Bursuc ar fi violat-o

Margherita de la Clejani încearcă pe cât posibil să se țină departe de ochii presei în ultima perioadă. Cu atât mai mult pare să-și dorească să facă acest lucru acum, după ce fratele ei, Fulgy, a dezvăluit că în copilărie ar fi fost violată de Dan Bursuc.

Din momentul în care Fulgy l-a acuzat pe celebrul impresar că ar fi violat-o pe sora lui, pe când aceasta avea 13-14 ani, Margherita de la Clejani nu a avut nicio reacție. Nu a oferit niciun interviu pe marginea acestui subiect și nici nu a postat vreun mesaj pe rețelele de socializare, așa cum obișnuiesc vedetele să facă atunci când vor să transmită ceva.

Cu toate aceste lucruri care planează asupra ei, Margherita pare să-și vadă în continuare de viață. Petrece timp alături de prietenii ei, dar și alături de animăluțul de companie, celebra maimuță.

În urmă cu ceva timp, fiica Clejanilor a postat pe contul de Instagram un filmuleț în care apare veselă, cu maimuțica în brațe, semn că cele mai recente știri despre ea nu o afectează deloc.

CITEȘTE ȘI FULGY L-A IRONIZAT PE VAN DAMME, DUPĂ CE ACTORUL A FOST FILMAT ÎN TIMP CE DANSA PE MANELE: ”MORT ȘI ĂSTA”

Fulgy îl acuză pe Dan Bursuc că ar fi violat-o pe Marga

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani!

Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

Reacția celebrului impresar referitor la acuzațiile care i se aduc nu a întârziat să apară. Enervat, cel mai probabil, de faptul că îi este pătată imaginea, Dan Bursuc s-a rezumat la o declarație simplă, dar prin care l-a pus la punct pe Fulgy.

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”, a fost reacția lui Dan Bursuc pentru playtech.ro

VEZI Ș DE NECREZUT! LA CE VÂRSTĂ ȘI-A PIERDUT VIRGINITATEA MARGHERITA DE LA CLEJANI! UN FOST IUBIT A DAT-O DE GOL

Sursă foto: instagram.com