Laurențiu Reghecampf și iubita lui, Corina Caciuc, au ajuns la Sanador! Nu e panică! Este vorba doar despre un control de rutină la care a fost supus micuțul Liam, venit pe lume pe 19 mai, la aceeași clinică. CANCAN.RO are imaginile cu fericiții părinți și vi le prezintă, în exclusivitate.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, proaspăt părinți ai unui minunat băiețel pe care-l vor boteza Liam, au ajuns la clinica Sanador în cursul dimineții de marți. Cei doi își făcuseră din timp programarea, pentru un control de rutină la care avea să fie supus micuțul.

Reghe a fost pilotul și a ”tras” mașina chiar în apropiere de intrarea în Sanador. Și tot el a fost cel care a preluat inițiativa, imediat ce a coborât din mașină. A luat, de pe bancheta din spate, landoul în care se afla băiețelul și, alături de iubita lui, care l-a trimis în al nouălea cer, a pășit, încet, către intrare.

Corina, Reghe și micuțul Liam au ajuns la Sanador

Și tehnicianul, și Corina și-au „mascat” privirile cu ochelari fumurii, dar zâmbetele entuziasmate de pe fețele lor au fost remarcate de personalul medical care i-a întâmpinat. Mai mult, au fost rugați de o doamnă să stea la o poză și, imediat, s-au conformat. Apoi, s-au întreptat către cabinetul unde urma să aibă loc examinarea. Care, probabil, a decurs ca pe roate, având în vedere modul profesionist în care decurg lucrurile la Sanador, clinica la care apelează mai toate celebritățile din showbiz și nu numai.

Corina Caciuc aducea pe lume un băiețel perfect sănătos, pe 19 mai, fix așa cum visau cei doi îndrăgostiți. După câteva zile de spitalizare, iubita tehnicianului de la Universitatea Craiova și bebelușul erau externați și ajungeau acasă.

Totul s-a derulat ca la carte, fără niciun fel de probleme medicale pentru noul născut, dar și pentru mama lui. La aproximativ 10 zile de când a născut, Corina a trebuit să ajungă din nou la clinică, pentru un control de rutină.

Cum a început povestea de dragoste

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a început anul trecut. Chiar tehnicianul Craiovei avea să povestească, într-un podcast, la Măruță, cum a început totul.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi.

Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum încolo.

Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.

