Prin ce chinuri trece o femeie din cauza fostului soţ? Ce sfaturi a primit de la oamenii legii: „Agentul care s-a ocupat de caz m-a întrebat dacă nu mi-e milă de el, sfătuindu-mă să îl primesc în casă”

O femeie din Vasliu este terorizată de fostul soţ, după cum a povestit chiar ea în cadrul unui interviu. Sătulă de agresiunile la care a fost supusă, aceasta a apelat la oamenii legii care, în loc să ia măsuri împotriva agresorului, o sfătuiau pe victimă să-l ierte și să îl primească din nou în locuinţa sa. Cu ochii în lacrimi, aceasta a povestit chinurile prin care a trecut, dar şi cum a fost la un pas de moarte în urmă cu doar câteva zile.

Femeia a povestit faptul că ani de zile, fostul său partener a supus-o unor chinuri greu de descris în cuvinte. Amenințări cu moartea, geamuri sparte și mobilier vandalizat sunt doar câteva dintre situaţiile pe care aceasta le-a relatat.

Mai mult, femeia a dezvăluit că luna trecută, bărbatul a spart vizorul ușii și a aruncat cu o substanță toxică în garsonieră.

“Norocul meu a fost că în acel moment nu eram acasă. Nu știu cu ce substanță a aruncat, însă mirosul înțepător a persistat câteva zile. Au fost cei de la Criminalistică, au luat amprente, au făcut măsurători, însă el nu se teme de nimeni și de nimic. Nu se lasă până nu mă mutilează sau până nu mă ucide. Deși fostul soț este foarte agresiv, agentul care s-a ocupat de caz m-a întrebat dacă nu mi-e milă de el, sfătuindu-mă să îl primesc în casă. Acum dorm pe la cunoștințe de teama lui. Mi-e frică să mă întorc acasă”, a declarat femeia terorizată pentru vremeanoua.

“Eu am divorțat de el în urmă cu doi ani, iar de atunci îmi face viața un chin”

Calvarul a început în urmă cu doi ani, când femeia a decis să divorţeze din cauza comportamentului agresiv pe care bărbatul îl avea. Fostul său partener nu a putut accepta situaţia şi a decis să se răzbune.

Victima susţine faptul că a făcut mai multe sesizări la poliţie, iar bărbatul a primit ordine de restricție, însă le-a încălcat fără nicio teamă. Luna trecută însă, acesta a mers mult prea departe. A spart vizorul ușii de la intrare și a aruncat în casă cu o substanță toxică, urât mirositoare. Aceasta nu ar fi fost singura metodă prin care ar fi încercat să o omoare. Se pare că, într-o zi bărbatul a lăsat și gazul pornit și a plecat în oraș, deși ea era imobilizată la pat în urma unei operații la coloană.

“Eu am divorțat de el în urmă cu doi ani, iar de atunci îmi face viața un chin. Este o persoană foarte agresivă, iar din cauza asta a fost evacuat de mai multe ori din locuință. A avut mai multe ordine de protecție pe care nu le-a respectat, motiv pentru care a și stat închis la poliție. S-a potolit o perioadă, apoi iar a început. De frica lui, am schimbat ușa, ca să fiu în siguranță. Aveam o ușă de lemn pe care mi-a stricat-o. Se izbea în ea, mi-a stricat butucul. În aprilie anul ăsta, cu ajutorul copiilor, am reușit să-mi pun o ușă metalică, însă nu s-a liniștit nici după aceea. A continuat să îmi facă viața un chin. Pe data de 8 noiembrie, în urmă cu o lună, mi-am găsit vizorul de la ușă spart, iar înăuntru locuinței era aruncată o soluție toxică. Cine știe ce se întâmpla dacă eram în casă?

Pe data de 28 noiembrie iar a fost la ușă, duminică iar a fost la ușă. Când a stropit cu soluția aceea toxică, au venit de la Criminalistică, au luat amprente, au făcut măsurători, le-am dat inclusiv imaginile de pe cameră. Sper să se ia măsuri dure împotriva lui, să nu mai dau de polițiști precum domnul agent care s-a ocupat la început de caz și care mi-a spus că ar fi mai bine să îl iert pe fostul soț pentru că și el are dreptul să stea în locuință. Eu am spus să așteptăm să se facă partajul, apoi să îi dau banii care i se cuvin, dar nu a vrut. Fostul soț vrea doar să îmi facă rău. El doar asta urmărește. În plus, locuința în care eu stau e o cameră de cămin, nu un apartament cu patru camere. Când ai o persoană care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție, care a fost și reținut la secție, nu te gândești, ca polițist, că e posibil să se întâmple ceva rău dacă ne pui să stăm în aceeași cameră? Probabil vor să se ajungă la crimă, că fostul meu soț ar fi în stare și de așa ceva”, a mai povestit femeia pentru sursa citată.

